Giá vàng lên gần 170 triệu đồng/lượng

Mức tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay (21/1) đã kéo giá vàng trong nước một lần nữa phá đỉnh lịch sử, áp sát mốc 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh lịch sử, hiện tiến rất gần tới mốc 170 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (21/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 167,2 - 169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Đà tăng mạnh sáng nay giúp giá vàng miếng tiếp tục nối dài chuỗi ngày vượt đỉnh đã ghi nhận xuyên suốt 3 phiên giao dịch gần đây.

Mức đỉnh lịch sử này cũng đang được thiết lập tại một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Mi Hồng…

Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng trong nước đã ghi nhận mức tăng hơn 16 triệu đồng. Bất chấp chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng, người mua vàng miếng hồi đầu năm tới nay đã lãi đậm 14 triệu đồng trên mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 167.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 169.2

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC tăng 3,2 triệu đồng, hiện neo chắc chắn tại vùng 164,2 - 166,7 triệu/lượng. Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 164,2 - 167,2 triệu/lượng.

Đáng chú ý, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn lên 166,2 - 169,2 triệu/lượng; còn Mi Hồng niêm yết ở 167,7 - 169,2 triệu/lượng. Đây là 3 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

So với phiên giao dịch đầu năm, khi giá vàng nhẫn chủ yếu bán ra quanh vùng 152 triệu đồng/lượng, đến nay, sau chưa đầy 1 tháng giá mặt hàng này đã ghi nhận mức tăng 15-17 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Trừ đi chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn đầu năm đến nay cũng đã lãi khoảng 13-15 triệu đồng cho mỗi lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ diễn biến của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giao ngay đã có lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.800 USD /ounce khi tăng “dựng đứng” gần 60 USD (+1,23%) trong phiên giao dịch đang diễn ra, trong phiên giao dịch 20/1 (giờ Mỹ), giá kim quý cũng đã tăng hơn 90 USD , hiện phổ biến giao dịch quanh mức 4.821 USD /ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.