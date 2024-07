Giá USD tự do quay đầu giảm mạnh

Giá USD trên thị trường tự do đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 5/7, sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/7. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 5/7, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.246 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo cũng được Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên như hôm qua khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.450 đồng.

Với biên độ dao động +/- 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch đồng bạc xanh với tỷ giá trần ở 25.458 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.304 đồng/USD.

Dù vậy, giá USD trên thị trường tự do lại có xu hướng "hạ nhiệt". Hiện giá USD tự do được đưa ra quanh vùng 25.745 đồng/USD (mua) và 25.825 đồng/USD (bán). So với hôm qua, giá USD tự do giảm 85 đồng ở chiều mua chiều bán.

So với mức đỉnh hơn 26.000 đồng/USD đạt được hồi cuối tuần trước, giá USD tự do đã giảm khoảng 200 đồng, tức giảm khoảng 0,8% chỉ trong 1 tuần.

Tương tự tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh đang giảm nhẹ. Hiện tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.200 - 25.458 đồng/USD (mua - bán).

Tại Vietcombank, tỷ giá đồng bạc xanh hiện được niêm yết ở mức 25.208 - 25.458 đồng/USD (mua - bán), mức giá này đã giảm 5 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Tại VietinBank, ngân hàng đang niêm yết giá USD ở mức 25.203 - 25.458 đồng/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua nhưng chỉ giảm nhẹ 5 đồng ở chiều bán so với hôm qua. Tỷ giá tại BIDV hiện ở mức 25.238 - 25.458 đồng/USD, tăng 5 đồng cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 4/7.

Đối với các ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.160 - 25.458 đồng/USD (mua - bán). So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại HDBank vẫn được giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng giảm 5 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá tại Techcombank hiện là 25.224 - 25.458 đồng/USD, giảm 5 đồng cả hai chiều mua và bán. Tại Eximbank, tỷ giá USD ở mức 25.230 - 25.458 đồng/USD, đi ngang ở chiều mua vào nhưng giảm 5 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá USD cũng giảm nhẹ. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng nhẹ 0,15% lên mức 104,67 điểm.

Đồng USD giảm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ vừa được công bố thấp hơn dự kiến, bao gồm báo cáo dịch vụ yếu kém và báo cáo việc làm thấp, cho thấy sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại.

Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell hôm 2/7 cũng cản đà tăng của đồng USD. Chủ tịch Fed bày tỏ sự hài lòng về tiến độ hạ nhiệt lạm phát trong năm qua. Từ đó, nhà đầu tư đang gia tăng sự kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện lãi suất cơ bản của Fed dao động trong khoảng 5,25-5,5%.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, nhưng khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp này là rất thấp. Sau đó Fed sẽ có các cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12.

Cuộc họp tháng 11 của Fed trùng với tuần bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến nhiều nhà đầu tư suy đoán rằng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp để tránh bị coi là có động cơ chính trị.