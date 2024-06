Giá USD tự do tăng vọt, lập đỉnh mới trên 26.000 đồng/USD

Tiếp tục đà tăng thời gian gần đây, giá USD tự do hôm nay (27/6) bật tăng tiếp gần 100 đồng, chạm mức 26.030 đồng/USD bán ra.

Đồng USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh, hiện vượt mốc 26.000 đồng/USD. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 27/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước đưa ra ở mức 24.264 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên giao dịch hôm qua (26/6).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND cũng đồng loạt tăng giá, chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.170 đồng/USD (mua) và 25.477 đồng/USD (bán).

Riêng tại Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - tỷ giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 25.227 - 25.477 đồng/USD (mua - bán), tăng 7 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Tương tự, BIDV và VietinBank có tỷ giá đổi USD sang VND được cập nhật ở mức 25.257 - 25.477 đồng/USD (mua - bán), cũng tăng 7 đồng cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Là ngân hàng thương mại tư nhân có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.170 - 25.477 đồng/USD (mua - bán). So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại HDBank vẫn được giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng tăng 7 đồng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, trên thị trường "chợ đen", giá USD đang được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đưa ra quanh vùng 25.950 đồng/USD (mua) và 26.030 đồng/USD (bán), tương ứng tăng 70 đồng ở chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch hôm qua.

Đây cũng là mức giá cao nhất mà đồng USD tự do có được từ trước đến nay. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND tự do đã tăng gần 5%. So với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do hiện cao hơn khoảng 723 đồng ở chiều mua vào và 553 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá USD cũng tăng mạnh. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng nhẹ lên mức 105,93 điểm. Đây là mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây của chỉ số này.

Tuần trước (17-21/6), số liệu kinh tế của Mỹ bao gồm doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp đều cho kết quả tích cực hơn kỳ vọng. Nhờ vậy, chỉ số USD Index có tăng 0,3 điểm % trước khi kết tuần.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng từ mức 4,24% lên 4,33% do lạm phát ở các nước khác tăng lên.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty Chứng khoán ACB dự báo việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất muộn và thấp hơn nhiều so với dự báo đầu năm sẽ khiến áp lực tỷ giá USD/VND trở thành vấn đề thường trực.

Không những thế, áp lực này có thể tăng thêm trong mùa hè khi cán cân thương mại đang nghiêng về nhập siêu để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cuối năm.