Giá thuê phòng khách sạn 3-5 sao TP.HCM tăng 20% sau một năm

Dữ liệu từ Savills cho thấy giá thuê khách sạn 3-5 sao tại TP.HCM tăng 20% so với cùng kỳ, lên khoảng 2,4 triệu/đêm, dù công suất phòng giảm nhẹ trong quý III do yếu tố mùa vụ.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III vừa công bố của Savills, do yếu tố mùa vụ, công suất phòng khách sạn 3-5 sao tại TP.HCM giảm nhẹ so với quý trước, xuống khoảng 70%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, công suất và tình hình hoạt động của thị trường cải thiện khoảng 20%.

Giá phòng khách sạn TP.HCM vẫn tăng dù vào mùa thấp điểm

Đáng chú ý, giá thuê phòng bình quân đạt khoảng 2,4 triệu đồng/đêm, tăng 20% so với cùng kỳ.

"Mức tăng này cho thấy khả năng duy trì giá phòng của thị trường ngay cả trong mùa thấp điểm", bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M của Savills TP.HCM nhận định.

Bên cạnh nhu cầu lưu trú, việc một số khách sạn hoạt động trở lại sau quá trình cải tạo và tái định vị thương hiệu cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của nguồn cung hiện hữu.

Báo cáo quý III/2026 của Avison Young cũng ghi nhận mặt bằng giá phòng khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM cải thiện so với quý trước. Cụ thể, phân khúc 5 sao có giá phòng trung bình khoảng 250 USD /đêm, công suất thuê duy trì trong khoảng 75-80%. Ở phân khúc 4 sao, giá phòng trung bình đạt khoảng 150 USD /đêm, với công suất thuê dao động 72-78%.

Động lực tăng trưởng đến từ lượng khách quốc tế thuộc các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng sự mở rộng của các thị trường ASEAN, Ấn Độ và châu Âu.

Nhà đầu tư khó tìm quỹ đất phát triển khách sạn trung tâm

Dù nhu cầu lưu trú duy trì tích cực, nguồn cung khách sạn mới tại TP.HCM được dự báo chưa có nhiều thay đổi trong ngắn hạn. Báo cáo của Savills cho biết không có dự án khách sạn mới nào dự kiến khai trương trong quý IV/2026 và chỉ một dự án đi vào hoạt động trong năm 2027.

Theo bà Hương, cả khách du lịch lẫn khách công tác đều có xu hướng ưu tiên lưu trú tại khu vực trung tâm, đặc biệt là quận 1 cũ. Với khách du lịch, khu vực này tập trung nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Bưu điện Thành phố và Nhà thờ Đức Bà. Trong khi đó, khách công tác thường lựa chọn nơi ở gần các khu vực tập trung văn phòng và hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, việc phát triển dự án tại đây không dễ dàng do nhà đầu tư cần quỹ đất đủ lớn, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với yêu cầu vận hành. "Nguồn đất đáp ứng các điều kiện này ngày càng khan hiếm. Các chủ đầu tư đang nắm giữ quỹ đất thương mại tại TP.HCM hầu như không có xu hướng chuyển nhượng", bà Hương nói với Tri Thức - Znews.

Theo bà Hương, các đơn vị vận hành khách sạn ở trung tâm TP.HCM luôn đạt kết quả kinh doanh tích cực và liên tục tìm kiếm quỹ đất để mở rộng.

"Một số khách sạn của doanh nghiệp Nhật Bản có thể đạt công suất phòng trên 90% sau 3-4 năm hoạt động. Kết quả này càng thúc đẩy nhu cầu mở rộng, nhưng khả năng tìm kiếm mặt bằng phù hợp vẫn là thách thức đối với nhà đầu tư", bà chia sẻ thêm.

Dù nhu cầu lưu trú tăng, quỹ đất trung tâm khan hiếm khiến nguồn cung khách sạn mới tại TP.HCM khó mở rộng trong ngắn hạn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về triển vọng, Savills kỳ vọng hoạt động kinh doanh khách sạn cải thiện trong quý IV/2026 nhờ mùa cao điểm du lịch cuối năm. TP.HCM đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa trong quý này.

Trong dài hạn, đầu tư hạ tầng và mục tiêu đón 87 triệu lượt khách vào năm 2030 của TP.HCM mở rộng được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng thị trường lưu trú. Sân bay quốc tế Long Thành cũng sẽ gia tăng năng lực vận tải hàng không, cải thiện kết nối quốc tế và góp phần thúc đẩy lượng khách đến khu vực.

Ngoài khu vực trung tâm, Cần Giờ được Avison Young kỳ vọng trở thành điểm sáng mới của thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng, khi các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế mở rộng hiện diện tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Cụ thể, Marriott International dự kiến phát triển tổ hợp JW Marriott Hotel Saigon Cần Giờ và Four Points by Sheraton Saigon, Cần Giờ, cung cấp khoảng 780 phòng. Trong khi đó, IHG lên kế hoạch phát triển danh mục gồm 4 khách sạn với tổng quy mô hơn 1.000 phòng.

Các dự án của Marriott dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, còn danh mục khách sạn của IHG dự kiến triển khai theo lộ trình đến năm 2030. Tổng cộng, hai kế hoạch phát triển có thể bổ sung gần 1.900 phòng cho thị trường Cần Giờ.

Sự tham gia của các thương hiệu quốc tế được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái lưu trú quy mô lớn tại khu vực này, đồng thời mở rộng nguồn cung khách sạn và nghỉ dưỡng của TP.HCM trong những năm tới.