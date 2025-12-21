Giá ôtô Honda sắp tăng?

Tình trạng thiếu chip kéo dài buộc Honda tạm dừng hoạt động tại nhiều nhà máy ở Nhật Bản và Trung Quốc, khiến nguồn cung xe hơi có thể thiếu hụt trong thời gian tới.

Honda Motor tiếp tục chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu khi hãng thông báo tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy ở Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian tới. Động thái này cho thấy chuỗi cung ứng linh kiện ôtô vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, dù doanh nghiệp từng kỳ vọng hoạt động sản xuất sẽ ổn định trở lại từ cuối tháng 11.

Theo xác nhận từ người phát ngôn của Honda, hãng sẽ tạm dừng sản xuất tại các nhà máy ở Nhật Bản trong 2 ngày 5-6/1/2026. Công ty không công bố cụ thể nhà máy nào bị ảnh hưởng. Trong khi đó, toàn bộ 3 nhà máy thuộc liên doanh Guangqi Honda Automobile tại Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động từ ngày 29/12-2/1/2026.

Việc gián đoạn sản xuất diễn ra trong bối cảnh Honda và nhiều hãng xe khác trên thế giới vẫn đang đối mặt với những khó khăn kéo dài trong việc đảm bảo nguồn cung chip bán dẫn. Dù công ty từng cho biết kỳ vọng sản xuất sẽ dần phục hồi từ cuối tháng 11, việc phải tạm dừng thêm một số nhà máy cho thấy các vấn đề trong chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thông tin này đã tác động đến thị trường chứng khoán, khi cổ phiếu Honda giảm khoảng 1,5% trong phiên giao dịch tại Tokyo. Trước đó, truyền thông Nhật Bản cũng đã đưa tin về kế hoạch tạm ngừng sản xuất của hãng.

Không chỉ Honda, nhiều nhà sản xuất ôtô toàn cầu cũng buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong những tháng gần đây. Nguyên nhân chính xuất phát từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với Nexperia BV, công ty sản xuất chip thuộc sở hữu của Wingtech Technology. Các hạn chế này khiến Nexperia không thể xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy trong nước, từ đó làm gián đoạn nguồn cung linh kiện cho ngành ôtô.

Honda được đánh giá là một trong những hãng chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng thiếu chip. Do nguồn cung linh kiện không ổn định, hãng đã phải điều chỉnh giảm dự báo doanh số bán xe toàn cầu xuống còn 3,34 triệu chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức 3,62 triệu chiếc đưa ra trước đó. Trước khi xảy ra các đợt gián đoạn tại Nhật Bản và Trung Quốc, Honda cũng từng phải cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy ở Bắc Mỹ vì thiếu chip bán dẫn.

Trong bối cảnh nhu cầu xe hơi toàn cầu vẫn ở mức cao, tình trạng thiếu chip kéo dài tiếp tục đặt ra thách thức lớn cho các hãng sản xuất ôtô, trong đó có Honda. Các doanh nghiệp buộc phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc vào một số nhà cung cấp nhất định.