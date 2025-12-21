Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá ôtô Honda sắp tăng?

  • Chủ nhật, 21/12/2025 08:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tình trạng thiếu chip kéo dài buộc Honda tạm dừng hoạt động tại nhiều nhà máy ở Nhật Bản và Trung Quốc, khiến nguồn cung xe hơi có thể thiếu hụt trong thời gian tới.

Honda phải tạm ngừng sản xuất ôtô vì thiếu chip. Ảnh: Bloomberg.

Honda Motor tiếp tục chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu khi hãng thông báo tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy ở Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian tới. Động thái này cho thấy chuỗi cung ứng linh kiện ôtô vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, dù doanh nghiệp từng kỳ vọng hoạt động sản xuất sẽ ổn định trở lại từ cuối tháng 11.

Theo xác nhận từ người phát ngôn của Honda, hãng sẽ tạm dừng sản xuất tại các nhà máy ở Nhật Bản trong 2 ngày 5-6/1/2026. Công ty không công bố cụ thể nhà máy nào bị ảnh hưởng. Trong khi đó, toàn bộ 3 nhà máy thuộc liên doanh Guangqi Honda Automobile tại Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động từ ngày 29/12-2/1/2026.

Việc gián đoạn sản xuất diễn ra trong bối cảnh Honda và nhiều hãng xe khác trên thế giới vẫn đang đối mặt với những khó khăn kéo dài trong việc đảm bảo nguồn cung chip bán dẫn. Dù công ty từng cho biết kỳ vọng sản xuất sẽ dần phục hồi từ cuối tháng 11, việc phải tạm dừng thêm một số nhà máy cho thấy các vấn đề trong chuỗi cung ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thông tin này đã tác động đến thị trường chứng khoán, khi cổ phiếu Honda giảm khoảng 1,5% trong phiên giao dịch tại Tokyo. Trước đó, truyền thông Nhật Bản cũng đã đưa tin về kế hoạch tạm ngừng sản xuất của hãng.

Không chỉ Honda, nhiều nhà sản xuất ôtô toàn cầu cũng buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất trong những tháng gần đây. Nguyên nhân chính xuất phát từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với Nexperia BV, công ty sản xuất chip thuộc sở hữu của Wingtech Technology. Các hạn chế này khiến Nexperia không thể xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy trong nước, từ đó làm gián đoạn nguồn cung linh kiện cho ngành ôtô.

Honda được đánh giá là một trong những hãng chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng thiếu chip. Do nguồn cung linh kiện không ổn định, hãng đã phải điều chỉnh giảm dự báo doanh số bán xe toàn cầu xuống còn 3,34 triệu chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức 3,62 triệu chiếc đưa ra trước đó. Trước khi xảy ra các đợt gián đoạn tại Nhật Bản và Trung Quốc, Honda cũng từng phải cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy ở Bắc Mỹ vì thiếu chip bán dẫn.

Trong bối cảnh nhu cầu xe hơi toàn cầu vẫn ở mức cao, tình trạng thiếu chip kéo dài tiếp tục đặt ra thách thức lớn cho các hãng sản xuất ôtô, trong đó có Honda. Các doanh nghiệp buộc phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc vào một số nhà cung cấp nhất định.

Gian lao của Elon Musk khi xây dựng Tesla

Cuốn sách Elon Musk - Đặt cả thế giới lên bốn bánh xe điện kể về hành trình xây dựng công ty Tesla của Elon Musk, câu chuyện của vị giám đốc đầy tham vọng, dám chinh phục thị trường nhiều thách thức.

Công ty chip vô danh thành tâm điểm toàn cầu

Cuộc tranh chấp quyền kiểm soát nhà sản xuất chip Nexperia giữa Hà Lan và Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng của ngành ôtô toàn cầu.

17:14 27/10/2025

Con số gây ngạc nhiên của xe điện Trung Quốc

Dù cho thấy những nỗ lực trong việc tự chủ sản xuất chip ôtô cũng như mở rộng thương mại, chip nội địa vẫn chỉ chiếm 15% tỷ trọng trong xe hơi Trung Quốc.

12:21 3/1/2025

Cảnh báo từ các hãng công nghệ lớn

Do cuộc chạy đua AI toàn cầu, các chuyên gia dự báo về khả năng thiếu hụt nguồn cung chip trong năm tới dẫn đến giá thành thiết bị tăng.

15:59 28/11/2025

Minh Hoàng

Honda Honda Chip Honda Motor Nhật Bản Trung Quốc

    AI se di xa den dau? hinh anh

    AI sẽ đi xa đến đâu?

    14 giờ trước 19:55 20/12/2025

    0

    Tại sự kiện AI thường niên do Zalo tổ chức, các diễn giả chia sẻ về hành trình ứng dụng AI trong đời sống, dự đoán về xu hướng mới xoay quanh agentic AI và AI vật lý.

    Mot m2 co 100 'Faker' o Ha Noi hinh anh

    Một m2 có 100 'Faker' ở Hà Nội

    17 giờ trước 17:07 20/12/2025

    0

    Sự kiện trước thềm buổi gặp mặt với Faker, đội game T1 tại Hà Nội thu hút nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm, cosplay game thủ huyền thoại.

    Trung Quoc am tham trien khai sieu du an chip hinh anh

    Trung Quốc âm thầm triển khai siêu dự án chip

    18 giờ trước 16:40 20/12/2025

    0

    Trung Quốc âm thầm triển khai một dự án bán dẫn bí mật tại Thâm Quyến, được ví như "Dự án Manhattan", nhằm tự chủ công nghệ chip AI và phá thế độc quyền của phương Tây.

