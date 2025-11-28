Cảnh báo từ các hãng công nghệ lớn

Do cuộc chạy đua AI toàn cầu, các chuyên gia dự báo về khả năng thiếu hụt nguồn cung chip trong năm tới dẫn đến giá thành thiết bị tăng.

Các nhà kinh doanh đang hướng đến nhà cung cấp chip hàng đầu, Nivida. Ảnh: Reuters.

Dell, HP và các công ty công nghệ khác cảnh báo về khả năng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ trong năm tới do nhu cầu tăng mạnh từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng, bao gồm Xiaomi, đã phát đi cảnh báo về khả năng tăng giá.

Trước tình hình đó, một số công ty như Lenovo đã bắt đầu tích trữ chip nhớ để chuẩn bị cho chi phí tăng. Counterpoint Research dự báo trong tháng này rằng giá module nhớ có thể tăng 50% đến quý II/2026.

Tình trạng thiếu chip có thể đe dọa tăng chi phí sản xuất từ điện thoại đến thiết bị y tế và ôtô. Những con chip này được sử dụng gần như trong mọi thiết bị điện tử hiện đại lưu trữ dữ liệu.

Sự bùng nổ AI là nguyên nhân gián tiếp. Các nhà sản xuất đang phân bổ nhiều sản lượng hơn để đáp ứng nhu cầu đối với những sản phẩm mới, phức tạp và sinh lời hơn được sử dụng trong hệ thống AI, dẫn đến thiếu hụt các loại chip nhớ phổ biến.

Jeff Clarke, COO của Dell, cho biết trong cuộc gọi với các nhà phân tích rằng công ty chưa từng chứng kiến biến động chi phí ở mức như hiện nay. Nguồn cung DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) đang ngày càng khan hiếm hơn, bao gồm cả bộ nhớ băng thông cao cho AI, các chip hỗ trợ máy tính cá nhân đến ổ cứng và bộ nhớ NAND flash.

Clarke cho biết Dell sẽ điều chỉnh danh mục sản phẩm, nhưng tác động đến khách hàng sẽ không tránh khỏi. Nhà sản xuất máy tính có trụ sở tại Texas này sẽ xem xét mọi phương án, bao gồm cả việc định giá lại một số thiết bị.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung bằng cách hạn chế khả năng công nghệ của các công ty Trung Quốc mới tham gia thị trường.

Enrique Lores, CEO của HP, nhận thấy nửa cuối năm 2026 sẽ đặc biệt khó khăn và sẽ tăng giá khi cần thiết. Công ty đang triển khai các biện pháp như hợp tác với thêm nhà cung cấp và giảm lượng bộ nhớ trong sản phẩm.

Cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI đã tăng hóa đơn năng lượng tại các khu vực gần các trung tâm dữ liệu lớn, cũng như định giá của các nhà sản xuất bộ nhớ. Cổ phiếu của Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc, cùng với Micron đã tăng mạnh trong những tháng gần đây khi tồn kho giảm và các thách thức về nguồn cung trở nên rõ ràng.

“Mọi thứ liên quan đến bộ nhớ, từ nâng cao đến thông thường, đều đang có nhu cầu rất mạnh trong khi nguồn cung đang tụt lại”, Sanjeev Rana, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CLSA Securities Korea, cho biết sau khi Samsung công bố lợi nhuận tháng trước. Ông dự đoán DRAM và NAND có khả năng tăng giá kéo dài trong vài quý tới.

Các nhà cung cấp chip xử lý dữ liệu cũng có thể bị ảnh hưởng khi khách hàng của họ ngần ngại đặt hàng nếu không thể đảm bảo đủ chip nhớ. SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, lưu ý rằng tình trạng này đang diễn ra khi các nhà sản xuất ưu tiên kinh doanh với nhà cung cấp lớn nhất thế giới, như Nvidia.

Giám đốc Tài chính Winston Cheng của Lenovo gọi sự tăng chi phí này là “chưa từng có tiền lệ”. Công ty nhấn mạnh lợi thế về quy mô kinh tế của mình và cho thấy cơ hội chiếm thêm thị phần bằng cách tận dụng chuỗi cung ứng trong khi các đối thủ gặp khó khăn.

Apple đưa ra một trong những đánh giá lạc quan nhất. CFO Kevan Parekh thừa nhận công ty có một chút thuận lợi về giá chip nhớ và một số sản phẩm mới có cấu trúc chi phí hơi cao hơn.