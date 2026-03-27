Gia Lai hợp tác trùm Kpop tổ chức đại nhạc hội tầm thế giới mỗi quý

Gia Lai dự kiến tổ chức đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế từ tháng 8, gắn với dự án do doanh nghiệp của "ông trùm Kpop" Lee Soo Man đầu tư.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: BTC.

Tại hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên" ngày 27/3 tại Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng tạo ra các sản phẩm khác biệt, trong đó nổi bật là việc doanh nghiệp của công ty của "ông trùm Kpop" Lee Soo Man (Hàn Quốc) đầu tư dự án tại địa phương với tổng diện tích 700 ha, trong đó riêng Trung tâm Đại nhạc hội rộng 100 ha.

Ông Tuấn cũng tiết lộ trong tháng 8 này, Gia Lai sẽ có đại nhạc hội quy mô thế giới lần đầu tiên. Đồng thời, theo thoả thuận giữa tỉnh và doanh nghiệp, ít nhất mỗi quý sẽ có 1 đại nhạc hội quy mô thế giới tổ chức tại Trung tâm Đại nhạc hội này.

Ông Lee Soo Man là một doanh nhân, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Là nhà sáng lập SM Entertainment, ông cũng được xem là một trong những người tiên phong tạo nên làn sóng Kpop, giúp đưa âm nhạc đại chúng Hàn Quốc vươn ra tầm quốc tế. Ông Lee Soo Man đã sản xuất và đào tạo nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như BoA, H.O.T, TVXQ, SNSD, EXO, Super Junior, NCT...

Tháng 11 năm ngoái, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến cho Công ty Blooming Sky - doanh nghiệp do ông Lee Soo Man đồng sáng lập. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm giao thoa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và góp phần tăng cường ngoại giao kinh tế.

Khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết đây là một dự án rất khác biệt, điểm nổi bật là xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, nhằm hình thành nền công nghiệp văn hóa tại Gia Lai.

Theo ông Tuấn, khi các hạng mục của dự án đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, khu vực xã Cát Tiến hiện nay còn khó khăn, nhưng nếu dự án triển khai sẽ giúp nơi đây phát triển vượt bậc. Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào dự án này để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng với uy tín và kinh nghiệm của ông Lee Soo Man, Blooming Sky hoàn toàn có thể tổ chức các chương trình nhạc hội và mời các ban nhạc nổi tiếng về đây, cũng như có thể đào tạo những thế hệ Vpop mới cho Việt Nam.

Du lịch điểm đến là chiến lược phát triển của Gia Lai hiện tại. Chia sẻ trong sự kiện sáng nay, ông Phạm Anh Tuấn cho hay tỉnh định hướng khai thác du lịch theo hướng kết hợp giữa thế mạnh tự nhiên và khả năng sáng tạo của con người để tạo ra các điểm đến ấn tượng, có dấu ấn.

Cùng với đó, ông cho rằng văn hoá tinh thần của người dân, văn hoá du lịch, chất sống của người dân là điểm cần có để phát triển du lịch Gia Lai.

"Du lịch, ngoài sự ủng hộ của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp thì người dân phải thân thiện, phải mong chờ khách đến. Người dân Gia Lai với sự thô mộc, tình cảm, chân thật, đây là bản sắc", ông Tuấn cho hay.

Cùng với đó, địa phương đang thúc đẩy giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển hạ tầng, đặc biệt là dự án sân bay Phù Cát. Ông cho biết tỉnh phấn đấu hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 tháng 6 để sớm đưa vào khai thác .