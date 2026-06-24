Giá khám, chữa bệnh tăng tại loạt bệnh viện tuyến cuối

Một khoản chi phí chưa từng được tính vào viện phí vừa được bổ sung, khiến giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện lớn tăng khoảng 4%.

Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng trung bình 4% sau khi chi phí quản lý lần đầu được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã áp dụng mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

Mức điều chỉnh tăng trung bình khoảng 4% so với trước, chủ yếu do lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế.

Theo quy định mới, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện được cấu thành từ ba nhóm chi phí gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý bao gồm các khoản duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế, tài sản cố định; chi phí điện, nước, nhiên liệu; các loại phí, lệ phí, thuế; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; lãi vay và các khoản chi phục vụ công tác quản lý bệnh viện.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện K vừa được điều chỉnh.

Bộ Y tế cho biết chi phí nhân công trong giá dịch vụ được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, một số khoản chi như thuốc, oxy sử dụng trong gây mê - gây tê hay hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) hiện vẫn chưa được tính vào giá dịch vụ.

Như vậy, theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, hiện nay giá khám chữa bệnh đã bao gồm 3 trong 4 cấu phần chi phí. Phần chi phí khấu hao tài sản, máy móc và trang thiết bị y tế vẫn chưa được đưa vào cơ cấu giá.

Bộ Y tế đánh giá việc bổ sung chi phí quản lý sẽ giúp các cơ sở y tế có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, đầu tư công nghệ, triển khai kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như cải thiện thu nhập cho đội ngũ nhân viên y tế.

Theo biểu giá mới, giá khám bệnh bảo hiểm y tế là 52.600 đồng mỗi lượt. Đối với các trường hợp bệnh khó cần mời chuyên gia từ cơ sở y tế khác tham gia hội chẩn, mức thanh toán là 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia trong một ca bệnh.

Trong khi đó, giá khám sức khỏe tổng quát dành cho người lao động, người lái xe và khám định kỳ tăng từ 160.000 đồng lên 166.400 đồng. Mức khám sức khỏe phục vụ xuất khẩu lao động tăng từ 450.000 đồng lên 468.000 đồng.

Trao đổi về vấn đề này Tri Thức - Znews, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là lộ trình bổ sung chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế của Chính phủ. Trước đây, cấu phần chi phí quản lý chưa được đưa vào giá. Đến thời điểm này, được sự cho phép của các cấp, Bộ Y tế và các tỉnh thành bắt đầu phê duyệt giá dịch vụ có thêm cấu phần chi phí quản lý.

"Vì vậy, bản chất của đợt điều chỉnh là thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế chứ không phải tăng giá theo nghĩa thông thường", ông Sơn nói.

Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành Trung ương. Đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quyết định mức giá cụ thể theo thẩm quyền.