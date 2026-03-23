Giá heo Trung Quốc chạm đáy 15 năm

Dư thừa nguồn cung và sức tiêu thụ yếu, giá heo hơi tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm, đẩy người chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng.

Giới chức Trung Quốc liên tục kêu gọi các hộ chăn nuôi chủ động cắt giảm đàn heo nái để đưa nguồn cung về mức cân bằng với nhu cầu thị trường. Ảnh: Bloomberg.

Người chăn nuôi heo tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thua lỗ ngày càng nghiêm trọng khi giá heo hơi rơi xuống mức thấp nhất 15 năm. Cùng với đó, giá heo mảnh cũng giảm còn khoảng 17 nhân dân tệ/kg (khoảng 2,5 USD ), cũng là mức thấp nhất trong 4 năm, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nội địa giảm và chi phí đầu vào có nguy cơ bị đẩy cao do xung đột tại Trung Đông, theo Bloomberg.

Trước diễn biến này, ngay từ năm trước, chính phủ Trung Quốc đã liên tục kêu gọi các hộ chăn nuôi cắt giảm đàn heo nái và giảm tốc độ giết mổ nhằm đưa cung cầu trở lại cân bằng. Vào tuần trước, giới chức nước này tiếp tục phát đi tín hiệu tương tự, đồng thời cho biết sẽ thu mua thịt heo đông lạnh cho kho dự trữ quốc gia để hỗ trợ thị trường.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại đã buộc các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu, kể cả với thịt heo - loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất tại nước này. Trong khi đó, chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng giá thực phẩm giảm phát, với mục tiêu giữ giá cả ổn định để thúc đẩy người dân mua sắm nhiều hơn, qua đó hỗ trợ kế hoạch phục hồi kinh tế dựa trên tiêu dùng.

Tuy nhiên, phía người chăn nuôi vẫn chưa cắt giảm sản lượng đủ nhanh để tương ứng với nhu cầu thực tế, khiến tình trạng dư thừa heo nái kéo dài. Việc duy trì những đàn heo quy mô khổng lồ này đang trở thành gánh nặng tài chính khi thị trường nông sản thế giới biến động mạnh trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng và phân bón từ Trung Đông.

Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran nổ ra, giá hai loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính là khô đậu nành và bắp đã tăng vọt trên sàn giao dịch Đại Liên. Áp lực lên thị trường nông sản có thể còn gia tăng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị cản trở.

Theo công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Mysteel, thu nhập suy giảm cùng áp lực điều tiết từ chính phủ có thể buộc các hộ chăn nuôi Trung Quốc phải đẩy nhanh việc cắt giảm sản xuất trong hai quý tới, thậm chí rời khỏi ngành.

Tâm lý trong ngành hiện ngày càng bi quan. Người chăn nuôi đã thua lỗ trong nhiều tháng, nhưng tình hình xấu đi nhanh chóng trong những tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - giai đoạn vốn là cao điểm tiêu thụ. Mysteel cho biết hiện các hộ chăn nuôi đang lỗ hơn 400 nhân dân tệ/con heo (khoảng 58 USD /con), mức lỗ được xem là khó duy trì trong thời gian dài.

Giá heo mảnh giảm mạnh cũng đồng nghĩa với khả năng giá bán lẻ tại các cửa hàng sẽ tiếp tục đi xuống. Đây là diễn biến được giới chức Trung Quốc theo dõi chặt chẽ, do thịt heo chiếm tỷ trọng lớn trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng nước này.

Trong đợt dịch tả heo châu Phi bùng phát vào giai đoạn giao thập niên trước, giá heo mảnh ở Trung Quốc từng vượt 50 nhân dân tệ/kg ( 7,3 USD ) khi dịch bệnh và hoạt động tiêu hủy đàn khiến số lượng heo nái giảm xuống dưới 20 triệu con. Nhờ có sự hỗ trợ của chính phủ, các nhà sản xuất nhanh chóng tái đàn lên trên 40 triệu con, nhưng nguồn cung lại vượt cầu đúng vào lúc nền kinh tế chịu tác động nặng nề từ đại dịch.

Dù số lượng heo nái đã giảm xuống còn 39,61 triệu con trong năm 2025, con số này vẫn cao hơn mức 39 triệu con mà chính phủ Trung Quốc cho là lý tưởng. Nếu tình trạng khủng hoảng của ngành chăn nuôi vẫn kéo dài, chính phủ có thể sẽ phải xem xét và điều chỉnh giảm mục tiêu này xuống thấp hơn nữa để cứu vãn thị trường.