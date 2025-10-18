Giá gạo Thái Lan chạm đáy 18 năm do nhu cầu yếu

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan đã giảm tuần thứ năm liên tiếp và lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007, theo đó gạo 5% tấm được chào bán ở mức 335-340 USD/tấn so với mức 340 USD/tấn tuần trước.

Thị trường nông sản thế giới tuần qua đã trải qua nhiều biến động trái chiều. Giá gạo châu Á tiếp tục chìm sâu với giá gạo Thái Lan chạm đáy 18 năm do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung dồi dào. Ngược lại, các mặt hàng ngũ cốc của Mỹ lại ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên sau giai đoạn trầm lắng.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm tuần thứ năm liên tiếp và lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007, trong khi giá gạo của Ấn Độ vẫn giữ ở mức gần thấp nhất trong hơn 9 năm qua khi các nhà xuất khẩu hàng đầu đang chật vật tìm kiếm các hợp đồng mua lớn giữa lúc nhu cầu yếu. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 335- 340 USD /tấn so với mức 340 USD /tấn của tuần trước.

Theo các thương nhân tại Bangkok, nhu cầu quốc tế gần như không có sự thay đổi trong khi nguồn cung vẫn rất dồi dào. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm không đổi so với tuần trước và ở mức 340- 345 USD /tấn, gần mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016 đến nay.

Giá gạo trắng 5% của nước này được chào bán trong khoảng 360- 370 USD /tấn. Một thương nhân có trụ ở Mumbai cho hay, nhu cầu từ các khách hàng châu Á và châu Phi vẫn rất yếu vì họ không vội mua vào mà đang chờ giá chạm đáy.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng giảm từ mức 440- 465 USD /tấn hồi tuần trước xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng là 420- 435 USD /tấn. Một thương nhân tại TP.HCM cho biết nhu cầu suy yếu rõ rệt sau khi Philippines quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo. Mặc dù chính phủ đã khuyến khích các nhà xuất khẩu tăng cường dự trữ và tìm kiếm thị trường mới, những biện pháp này vẫn chưa đủ để vực dậy giá.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Trong khi thị trường gạo châu Á chìm trong sắc đỏ, các mặt hàng ngũ cốc chủ chốt của Mỹ đều đồng loạt ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong một tháng qua. Cụ thể, hợp đồng ngô giao tháng 12/2025 trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) kết thúc tuần với mức tăng 2,3% lên 4,22 USD /bushel.

Tương tự, hợp đồng đậu tương giao tháng 11/2025 cũng tăng 1,3% lên 10,19 USD /bushel, còn hợp đồng lúa mỳ tháng 12/2025 tăng 1,1% lên 5,03 USD /bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn thận trọng, do việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã làm gián đoạn lịch công bố các dữ liệu quan trọng gồm tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương cũng như cập nhật ước tính về năng suất.

Theo các dự báo trước đó, nông dân Mỹ sẽ có một vụ ngô kỷ lục và một vụ đậu nành bội thu. Nhưng các báo cáo về tình trạng sản lượng thấp hơn tại một số địa phương đã làm dấy lên nghi ngờ về ước tính gần đây nhất của chính phủ.

Một yếu tố hỗ trợ thị trường là tình trạng giá thấp đã khiến nông dân Mỹ hạn chế bán ra các ngũ cốc mới thu hoạch. Theo ông Don Roose, Chủ tịch của công ty môi giới hàng hóa U.S. Commodities, nhiều nông dân đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ ở mức giá hiện thời của ngô và đậu tương. Do đó, họ chưa vội bán hàng ra. Đối với đậu tương, giá còn được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy chế biến trong nước và hy vọng về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Thị trường cà phê thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn trong phiên 17/10. Cụ thể, trên sàn ICE London, giá càphê Robusta giao tháng 11/2025 giảm 62 USD /tấn xuống 4.552 USD /tấn, còn hợp đồng giao tháng 1/2026 giảm 46 USD /tấn xuống 4.478 USD /tấn. Trên sàn New York, giá càphê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 3,65 xu/lb lên 397,45 xu/lb, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,20 xu/lb lên 375,60 xu/lb (1 lb = 0,45 kg).

Tại Việt Nam, giá cà phê ngày 18/10 tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg và đưa giá trung bình toàn vùng xuống còn 114.300 đồng/kg.

Theo các nguồn tin thị trường, giá càphê Robusta trong nước và thế giới đang có xu hướng giảm sau khi dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ quay trở lại khu vực Tây Nguyên vào cuối tuần này. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người trồng càphê, bởi thời tiết ẩm ướt sẽ giúp cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ giai đoạn phát triển cuối của cây càphê trước mùa thu hoạch.

Đáng chú ý, lượng dự trữ cà phê trên sàn ICE tiếp tục giảm nhanh, phản ánh nguồn cung toàn cầu đang thu hẹp. Tính đến ngày 17/10, lượng dự trữ Arabica do ICE theo dõi giảm xuống còn 467.110 bao, mức thấp nhất trong 19 tháng.

Lượng dự trữ Robusta cũng giảm còn 6.176 bao, mức thấp nhất trong gần ba tháng qua.Giới phân tích nhận định mưa tại khu vực Tây Nguyên có thể khiến giá Robusta tạm thời chịu áp lực trong ngắn hạn. Nhưng xu hướng giảm dự trữ toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ ổn định sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá trong trung và dài hạn.