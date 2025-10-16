Đậu nành Mỹ vào Việt Nam tăng vọt

9 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 300 triệu USD để nhập khẩu đậu nành từ Mỹ. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, đậu nành Mỹ chiếm khoảng 33-34% tổng sản lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu nành của Việt Nam. Ảnh: S.T.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 300 triệu USD để nhập gần 670.000 tấn đậu nành từ Mỹ, tăng hơn 9% về giá trị và 29% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện đậu nành Mỹ chiếm khoảng 33-34% tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu nành của Việt Nam, đứng thứ 2 chỉ sau Brazil.

Riêng trong tháng 9, Việt Nam chi hơn 28 triệu USD để nhập hơn 62.000 tấn đậu nành từ Mỹ, tăng 28% về giá trị và 37% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với thị trường Mỹ, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ (USSEC) cho biết Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu đậu nành lớn thứ 3 tại Đông Nam Á, đồng thời là một trong những thị trường năng động nhất đối với mặt hàng này.

Theo USSEC, trong niên vụ 2023-2024, Việt Nam đã nhập khoảng 2,2 triệu tấn đậu nành nguyên hạt và 5,9 triệu tấn khô đậu nành, trong đó 2,88 triệu tấn có nguồn gốc từ Mỹ.

Nhu cầu lớn này xuất phát từ việc Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia sản xuất thủy sản lớn nhất thế giới, trong đó, ngành nuôi trồng thủy sản đóng góp 4-5% GDP quốc gia.

Trong bối cảnh đó, đậu nành Mỹ giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thức ăn thủy sản, góp phần hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của ngành. "Khi nhu cầu tăng, mức tiêu thụ khô đậu nành dự kiến đạt 6 triệu tấn trong năm 2025, phản ánh sự phục hồi nhu cầu thức ăn và đà tăng trưởng dài hạn của thị trường", USSEC dự báo.

Trước xu hướng này, ngày 13/10, USSEC đã ký ghi nhớ hợp tác 3 năm với Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS) nhằm thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững, hỗ trợ chứng nhận quốc tế và khuyến khích sử dụng nguyên liệu đậu nành Mỹ trong sản xuất thức ăn thủy sản.

Thỏa thuận còn bao gồm đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và hợp tác chuyên môn để thúc đẩy sự phát triển tổng thể của ngành thủy sản Việt Nam.

Ông Timothy Loh, Giám đốc Khu vực Đông Á của USSEC nhận định ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng và đổi mới trong sản xuất thức ăn là yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển.

Ông cho rằng đậu nành Mỹ với chất lượng ổn định, tính bền vững được xác minh cùng hỗ trợ kỹ thuật đi kèm sẽ giúp các doanh nghiệp đạt mục tiêu về năng suất và bảo vệ môi trường.

USSEC khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật và thúc đẩy các giải pháp thức ăn bền vững, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang hệ thống sản xuất có thể truy xuất nguồn gốc, có trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Trước đó, đầu tháng 6, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã cùng đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến đi, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ, tổng trị giá 3 tỷ USD để nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Mỹ, trong đó có đậu nành.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng Việt Nam và Mỹ đều có thế mạnh trong nông nghiệp, song bổ trợ chứ không cạnh tranh trực tiếp. "Với sự tham gia của chính phủ hai nước, nông nghiệp Việt Nam và Mỹ ngày càng kết nối chặt chẽ, chia sẻ chung chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đang chủ động tăng nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Mỹ nhằm hài hòa cán cân thương mại song phương, đồng thời gắn kết chuỗi cung ứng giữa hai nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.