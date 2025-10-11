Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuất nhập khẩu có thể cán mốc 900 tỷ USD: 7 'ngôi sao' sáng nhất

  • Thứ bảy, 11/10/2025 20:17 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Trong 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680,6 tỷ USD và được kỳ vọng cả năm 2025 có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong số 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD thì có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, thể hiện sự tăng trưởng bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và trụ cột trong hoạt động xuất khẩu của cả nước.

bo cong thuong anh 1

Những nhóm ngành hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ USD. Ảnh: Cục Thống kê, TTXVN.

Dẫn đầu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với 77,4 tỷ USD, tăng mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó phản ánh nhu cầu cao từ thị trường lớn và sự mở rộng sản xuất của các tập đoàn FDI.

Tiếp đó là điện thoại các loại và linh kiện đạt 43,592 tỷ USD, tăng 4,1% so với 9 tháng năm 2024.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 42,9 tỷ USD, tăng 13,5%.

Trong nhóm hàng tiêu dùng, dệt may đạt 29,7 tỷ USD, tăng 8,6%.

Giày dép tiếp tục khẳng định vị thế truyền thống của Việt Nam trên thị trường thế giới với 17,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Bên cạnh đó, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng trưởng 2 con số, đạt 13,3% với trị giá 12,7 tỷ USD.

Gỗ và sản phẩm gỗ cùng đạt gần 12,5 tỷ USD, tăng 6,8%.

Bộ Công Thương nhận định đà tăng trưởng xuất khẩu không chỉ đến từ các ngành hàng chủ lực mà còn từ một số yếu tố thuận lợi như tăng cầu tại các thị trường chủ lực, cùng với chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ nhằm duy trì ổn định tỷ giá, kiểm soát chi phí logistics và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng cũng giúp hàng Việt Nam duy trì sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn điều chỉnh chính sách thương mại và phục hồi sản xuất.

Triển vọng những tháng cuối năm 2025 được dự báo tiếp tục tích cực, khi doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và sự dịch chuyển đơn hàng từ các quốc gia trong khu vực.

Theo Cục Thống kê, quý IV/2025, niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố khi có 32,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 51,2% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và chỉ còn 16,5% số doanh nghiệp dự kiến giảm. Xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2025.

Với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự báo cả năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể vượt mốc 900 tỷ USD và xuất siêu trên 20 tỷ USD.

Đây là đề xuất được NHNN nêu ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, việc cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng...

Quý III năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và 9,6% so với quý II. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16% và vượt mục tiêu tăng trưởng 12% của cả năm.

