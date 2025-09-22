Gia đình Haha tiếp tục

Sau một ngày khép lại, Gia đình Haha thông báo sẽ tổ chức thêm một chặng đặc biệt. Thông tin trên nhanh chóng gây chú ý.

Tối 21/9, fanpage của Gia đình Haha thông báo chương trình sẽ tiếp tục tổ chức thêm một chặng đặc biệt như một lời tri ân gửi đến khán giả.

Theo thông báo, chặng mới sẽ có tên gọi Bản Liền: Ngày trở về. Dàn cast chính của chương trình gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại Bản Liền - nơi đã khởi đầu hành trình của Gia đình Haha.

"Gia đình Haha xin được tiếp tục gửi một lời tri ân sâu sắc đến quý khán giả thân thương bằng một chặng cuối cùng đặc biệt. Chúng mình tin rằng, một hành trình sẽ thực sự trọn vẹn và ý nghĩa khi nó được kết thúc ở đúng nơi bắt đầu. Xin biết ơn tình yêu thương của khán giả", fanpage của Gia đình Haha viết.

Thông báo trên nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ, bởi chỉ một ngày trước đó, chương trình vừa công bố thông tin kết thúc hành trình.

Bản Liền là chặng mở đầu của Gia đình Haha. Ảnh: NSX.

Trước đó, tối 20/9, game show Gia đình Haha chính thức phát sóng tập cuối, khép lại chặng đường trải dài khắp nhiều miền đất nước. Trong hành trình, dàn cast đã đi qua Bản Liền, Sa Huỳnh, miền Tây và kết thúc ở Tây Nguyên. Việc chương trình kết thúc để lại nhiều tiếc nuối, bởi đây là một trong những game show được yêu thích thời gian qua.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer của Trung Quốc - Chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.