Gia đình Haha hội ngộ

Dàn cast Gia đình Haha mới đây đã có dịp hội ngộ ở nơi từng ghi hình chặng miền Tây. Trong chuyến đi, các thành viên cùng dùng bữa, sinh hoạt với người dân địa phương.

Mới đây, dàn cast Gia đình Haha đã có dịp hội ngộ nhân dịp Tết Trung thu. Trên trang cá nhân, các thành viên gồm Jun Phạm, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Ái Phương và Thanh Duy chia sẻ hình ảnh cùng nhau ghé thăm Bến Tre cũ - địa điểm từng tổ chức chặng miền Tây.

“Xóm giềng đang rất yên tĩnh và bỗng nhiên…” - Jun Phạm viết kèm loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc của nhóm. Ái Phương cũng chia sẻ lên trang cá nhân lịch trình của dàn cast trong chuyến đi lần này.

Trong loạt ảnh được đăng tải, các thành viên cùng dùng bữa, sinh hoạt với người dân địa phương, tạo nên không khí thân mật, gần gũi. Ái Phương và Thanh Duy là hai khách mời từng tham gia chặng này. Trong khi đó, Bùi Công Nam vắng mặt trong chuyến đi lần này do vướng lịch trình cá nhân.

Hình ảnh Gia đình Haha tại Vĩnh Long. Ảnh: @phamduythuan.

Tối 20/9, game show Gia đình Haha phát sóng tập cuối, khép lại hành trình kéo dài nhiều tháng với các điểm dừng chân từ Bản Liền, Sa Huỳnh, miền Tây đến Tây Nguyên. Trong tập kết, khán giả theo chân các thành viên về quê của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Khoảnh khắc này khép lại một chặng đường nhiều cảm xúc, nhận được sự yêu mến từ người xem.

Ở phần cuối, các thành viên cùng nhìn lại hành trình, gửi lời cảm ơn đến khán giả. Jun Phạm chia sẻ: “Anh thấy rất hạnh phúc, giống như lúc đầu mình học cấy và giờ là lúc cây đã trổ bông. Anh thấy mình may mắn, nên mọi chuyện bây giờ rất bình thường”. Bùi Công Nam tiếp lời: “Em cũng học được điều đó".

Theo thông tin, Gia đình Haha vẫn còn một chặng đặc biệt mang tên Bản Liền: Ngày trở về, như một lời tri ân gửi đến khán giả. Ở đó, dàn cast chính gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại Bản Liền - nơi ghi hình chặng đầu tiên. Đến hiện tại, thời điểm phát sóng tập này vẫn chưa được tiết lộ.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer, chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.