Tạ Đình Phong gây chú ý

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng, ủng hộ khi con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc.

Tờ China đưa tin mới đây, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tạ Đình Phong đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái. Trên lãng hoa, nam diễn viên ký tên: “Đình Phong”. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người khá thoải mái, tự nhiên.

Đã 11 năm trôi qua kể từ khi Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp, nhưng truyền thông hiếm khi chụp được ảnh của nam diễn viên này cùng 2 con của bạn gái là Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong và 2 con của Vương Phi vẫn có mối quan hệ rất tốt đẹp.

Tạ Đình Phong khá thân thiết với Đậu Tĩnh Đồng. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con gái của Vương Phi và Đậu Vỹ. Đậu Tĩnh Đồng đã bước chân vào làng giải trí nhiều năm. Cô không chỉ phát hành đĩa nhạc, tổ chức concert mà còn tham gia đóng phim. Truyền thông chỉ ra Đậu Tĩnh Đồng khá tự lập, không muốn dựa vào danh tiếng của cha mẹ để nổi tiếng.

Thời gian qua, Tạ Đình Phong và Vương Phi không ngại xuất hiện cùng nhau. Hồi tháng 5, 2 ngôi sao được phát hiện tại sân bay để đến Nhật Bản du lịch.

Trước đó, trong đêm nhạc Evolution Nic Live Concert diễn ra tối 25/4 tại công viên thể thao Kai Tak, Hong Kong, Tạ Đình Phong đã đổi lời bài hát để tỏ tình với bạn gái. Khi hát một ca khúc trong album Viva, Tạ Đình Phong đổi lời thành “Người tôi yêu thương quý giá như Vương Phi”.

Thậm chí có nguồn tin cho biết Vương Phi đã khóc vì xúc động khi theo dõi phần trình diễn ca khúc Jade Butterfly - được xem là bản tình ca của hai người. Cô cũng liên tục nhún nhảy, cười vui trong các phần biểu diễn khác của Tạ Đình Phong.