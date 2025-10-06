Cuộc sống hiện tại của Kim Tuyến

|
Kim Tuyến mới đây trải lòng về cuộc sống cá nhân, chuyện tình cảm và việc đóng phim thông qua cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang. Theo Kim Tuyến, hàng ngày cô dậy lúc 4h sau đó tập thể dục tới 6h30 và đến một quán cà phê gần nhà để suy ngẫm về công việc. Ngoài ra, khi Nguyên Khang hỏi nếu trở lại quá khứ và được chọn thay đổi điều gì đó, Kim Tuyến trả lời cô sẽ không kết hôn năm 19 tuổi.
|
Kim Tuyến kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tới khi làm vợ, cô mới nhận ra bản thân thiếu kinh nghiệm, kiến thức.
|
"Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có thai, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt. Tôi khát khao cảnh cả nhà cùng nhau đi chơi. Sau này khi quyết định ly hôn, gia đình tôi không chấp nhận. Do đó, tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ hay cấp dưỡng gì từ gia đình lẫn cha của con tôi. Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ quay lại thôi vì tôi từ nhỏ đến lớn như 'mọt sách', không kiếm được tiền, tính cách nhút nhát nữa", Kim Tuyến kể. Cô cho biết thêm thời điểm đó, chồng cũ của cô cũng gặp khó khăn về tài chính. Khi đó, chồng cũ của Kim Tuyến làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
|
“Nếu được chọn lại, tôi sẽ không kết hôn sớm. Kết hôn sớm, ly hôn sớm và tôi trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 21. Thời điểm đó, việc học của tôi dang dở, chưa cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Tôi khi đó chưa biết tính toán mà chỉ nghĩ đơn giản là mình phải chịu trách nhiệm với con rồi làm sao kiếm tiền nuôi con, chứ không phải đấu tranh cho điều gì khác”, Kim Tuyến nhớ lại.
|
Kim Tuyến khẳng định việc bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ là một sự giải thoát. Sau khi ly hôn, Kim Tuyến may mắn trải qua thời hoàng kim của công việc quay phim. Nhờ đó, nữ diễn viên kiếm được tiền để một mình trang trải cuộc sống, nuôi con. Tuy nhiên, Kim Tuyến cũng tiếc nuối vì đã quá tập trung cho công việc mà bỏ lỡ thời gian bên con trong những năm tháng đầu đời.
|
Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023. Kim Tuyến thừa nhận từng khát khao hạnh phúc khi nhìn các cặp đôi khác. Cô ám ảnh bởi hình tượng gia đình trọn vẹn, cha mẹ dắt tay con đi chơi. Nhưng ở hiện tại, cô không mong cầu chuyện tình cảm trai gái. Lý do là cô lo lắng bản thân không thể hoàn thành được trách nhiệm của một người yêu, người vợ. Thời điểm này, cô muốn tập trung chăm sóc con gái và công việc diễn xuất.
Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?
Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.
Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.