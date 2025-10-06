Cuộc sống hiện tại của Kim Tuyến

"Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có thai, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt. Tôi khát khao cảnh cả nhà cùng nhau đi chơi. Sau này khi quyết định ly hôn, gia đình tôi không chấp nhận. Do đó, tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ hay cấp dưỡng gì từ gia đình lẫn cha của con tôi. Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ quay lại thôi vì tôi từ nhỏ đến lớn như 'mọt sách', không kiếm được tiền, tính cách nhút nhát nữa", Kim Tuyến kể. Cô cho biết thêm thời điểm đó, chồng cũ của cô cũng gặp khó khăn về tài chính. Khi đó, chồng cũ của Kim Tuyến làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.