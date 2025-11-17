Gia đình Haha 'cầu xin' khán giả

Chương trình Gia đình Haha mong khán giả không tiếp cận khu vực ghi hình để đảm bảo an toàn. Ê-kíp cũng kêu gọi mọi người giữ kín địa điểm và hình ảnh nghệ sĩ

Mới đây, chương trình Gia đình Haha đưa ra thông báo gửi đến khán giả, mong nhận được sự hỗ trợ. Cụ thể, trong bài đăng trên fanpage, ê-kíp kêu gọi mọi người không tiếp cận khu vực ghi hình để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến nội dung chương trình.

"Trong quá trình ghi hình, ê-kíp phải bố trí nhiều máy quay ẩn và flycam hoạt động liên tục để kịp bắt trọn từng khoảnh khắc cho tập phát sóng. Vì vậy, xin mọi người không tiếp cận khu vực ghi hình, dù ở khoảng cách xa, để tránh ảnh hưởng đến nội dung chương trình cũng như đảm bảo an toàn cho chính mọi người, vì địa hình đồi núi khá nguy hiểm", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Bên cạnh đó, ê-kíp mong khán giả giữ bí mật địa điểm, nội dung ghi hình và hình ảnh nghệ sĩ trong suốt quá trình quay.

Gia đình Haha vẫn còn một chặng đặc biệt. Ảnh: BTC.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer, chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.

Theo thông tin, Gia đình Haha vẫn còn một chặng đặc biệt mang tên Bản Liền: Ngày trở về, như một lời tri ân gửi đến khán giả. Ở đó, dàn cast chính gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại Bản Liền - nơi ghi hình chặng đầu tiên. Đến hiện tại, thời điểm phát sóng tập này vẫn chưa được tiết lộ.