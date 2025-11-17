Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Văn Mai Hương nói về tin 'ghét Chi Pu'

  • Thứ hai, 17/11/2025 18:22 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chi Pu và Văn Mai Hương gây bất ngờ với hình ảnh thân thiết mới đây. Trong quá khứ, cả hai được cho là có mâu thuẫn.

Chiều 17/11, buổi họp báo ra mắt MV Vườn hồng của ca sĩ Văn Mai Hương diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Quỳnh Anh Shyn, Lyly, Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG…

Tại sự kiện, Văn Mai Hương bất ngờ thông báo Chi Pu sẽ hợp tác với cô trong dự án lần này. Thông tin trên thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, bởi cả hai được cho là từng có không ít mâu thuẫn trong quá khứ.

Chia sẻ về cú “bắt tay” lần này, Văn Mai Hương cho biết cô chưa từng ghét Chi Pu như những đồn đoán trước đây. Theo nữ ca sĩ, những hiểu lầm trong quá khứ chủ yếu xuất phát từ sự bốc đồng khi mới vào nghề. Hiện tại, cả hai đã trưởng thành hơn và nhìn nhận lại mọi chuyện.

Van Mai Huong anh 1

Hình ảnh Chi Pu và Văn Mai Hương tại sự kiện.

“Tôi chưa bao giờ ghét Chi hết. Kể cả hành trình của Chi ở Đạp gió, tôi vẫn xem và rất nể phục. Về trước đây, tôi nghĩ ai cũng có những đoạn như vậy. Cá nhân tôi bước vào nghề từ năm 16-17 tuổi, cũng có lúc mình va vấp, bộc phát. Nó mang tính cảm xúc rất cao. Bây giờ mình chưa thể nói mình đã quá trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhìn nhận vấn đề bao dung, khách quan hơn”.

Về phía Chi Pu, nữ ca sĩ cũng cho biết đây là lần thứ hai cô nhận lời mời hợp tác từ Văn Mai Hương, và đã quyết định đồng ý vì thấy âm nhạc phù hợp.

“Về lý do hai chúng tôi vẫn hợp tác với nhau sau bao nhiêu chuyện như thế, thì thật ra rất đơn giản. Chi chỉ tập trung vào những gì liên quan đến nghệ thuật, chuyên môn; còn Hương thì đã hoạt động trong lĩnh vực rất bền bỉ. Đó là điều tôi ngưỡng mộ”, Chi Pu nói thêm.

Mâu thuẫn giữa Chi Pu và Văn Mai Hương bắt đầu từ năm 2017, khi Chi Pu hát live gây tranh cãi trong chương trình Bữa trưa vui vẻ. Màn trình diễn lệch tông, vỡ giọng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến từ giới nghệ sĩ.

Thời điểm đó, Văn Mai Hương đăng tải trạng thái bày tỏ thất vọng, cho rằng đây là “một trò đùa”, đồng thời nhắc lại phát ngôn gây tranh luận của Chi Pu: “Ở Việt Nam, ai cầm mic lên cũng là ca sĩ”. Chính phản ứng này khiến khán giả tin rằng giữa hai nữ ca sĩ tồn tại mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.

MV Vườn hồng của Văn Mai Hương có sự tham gia của Chi Pu và Hà Trần. Ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác và sản xuất, kết hợp pop, Afrobeat và một số yếu tố dân gian. Vườn hồng là một phần trong album Giai nhân - dự án âm nhạc mang màu sắc Á Đông của Văn Mai Hương.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Lan Phương sốc với Doãn Quốc Đam

Lan Phương chia sẻ cảnh nhân vật Linh bị Đăng lao đến bóp cổ không nằm trong kịch bản, mà là hành động bộc phát của Doãn Quốc Đam trong lúc ghi hình.

3 giờ trước

Nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa mẹ Tuấn Hưng

Nhiều đồng nghiệp như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Khắc Việt, Phan Đinh Tùng... tới tiễn đưa mẹ của Tuấn Hưng về nơi an nghỉ.

4 giờ trước

5 nghệ sĩ bị yêu cầu xin lỗi

Toàn bộ các thành viên NewJeans xác nhận quay trở lại Ador. Tuy nhiên, động thái này làm dấy lên tranh luận về việc nhóm tái xuất showbiz sau hơn một năm vướng vào tranh chấp pháp lý.

7 giờ trước

Minh An

Văn Mai Hương Chi Pu Văn Mai Hương Chi Pu giải trí ca sĩ

  • Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi với nghệ danh Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim Việt Nam. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Vietnam 2009. Năm 2013 Chi Pu tham gia đóng phim với những bộ phim: Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay phim điện ảnh Thần tượng. Năm 2014, cô Nam tiến và tham gia những dự án: Vẫn có em bên đời, Hương Ga, Chung cư ma, Yêu. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Ngày 28/10/2017, cô chính thức khởi động kế hoạch Hàn tiến với tư cách một ca sĩ solo với album "Love story" và phiên bản tiếng Hàn cho hai ca khúc "Từ hôm nay" và "Cho ta gần nhau hơn".

    Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.

    • Ngày sinh: 14/06/1993
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim nổi bật: Bộ tứ 10A8 (2010), 5S Online (2013), Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương

    Văn Mai Hương là một ca sĩ trẻ được nhiều khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi "Vietnam Idol" năm 2010. Sau cuộc thi, cô phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên "Ngày Mới Trắng Hồng" và quyết định Nam tiến phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2016, Văn Mai Hương thử sức với vai trò giám khảo tại cuộc thi "Vietnam Idol Kids".

    • Ngày sinh: 27/09/1994
    • Chiều cao: 1.64 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Thời thanh xuân sẽ qua, Nếu lúc ấy,...

    FacebookZing Mp3

Đọc tiếp

Noi khiep so cua khong chi My Tam, Ho Ngoc Ha hinh anh

Nỗi khiếp sợ của không chỉ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà

1 giờ trước 18:06 17/11/2025

0

Là một trong những nạn nhân của tình trạng bị giả mạo hình ảnh, Khắc Việt thừa nhận vấn nạn này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nghệ sĩ nói riêng và các ngành nghề khác nói chung.

Dong thai gay ban tan cua Toc Tien hinh anh

Động thái gây bàn tán của Tóc Tiên

7 giờ trước 11:55 17/11/2025

0

Tóc Tiên chia sẻ lại một clip có tiêu đề khẳng định cô đang độc thân. Động thái của nữ ca sĩ lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý