Văn Mai Hương nói về tin 'ghét Chi Pu'

Chi Pu và Văn Mai Hương gây bất ngờ với hình ảnh thân thiết mới đây. Trong quá khứ, cả hai được cho là có mâu thuẫn.

Chiều 17/11, buổi họp báo ra mắt MV Vườn hồng của ca sĩ Văn Mai Hương diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Quỳnh Anh Shyn, Lyly, Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG…

Tại sự kiện, Văn Mai Hương bất ngờ thông báo Chi Pu sẽ hợp tác với cô trong dự án lần này. Thông tin trên thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, bởi cả hai được cho là từng có không ít mâu thuẫn trong quá khứ.

Chia sẻ về cú “bắt tay” lần này, Văn Mai Hương cho biết cô chưa từng ghét Chi Pu như những đồn đoán trước đây. Theo nữ ca sĩ, những hiểu lầm trong quá khứ chủ yếu xuất phát từ sự bốc đồng khi mới vào nghề. Hiện tại, cả hai đã trưởng thành hơn và nhìn nhận lại mọi chuyện.

Hình ảnh Chi Pu và Văn Mai Hương tại sự kiện.

“Tôi chưa bao giờ ghét Chi hết. Kể cả hành trình của Chi ở Đạp gió, tôi vẫn xem và rất nể phục. Về trước đây, tôi nghĩ ai cũng có những đoạn như vậy. Cá nhân tôi bước vào nghề từ năm 16-17 tuổi, cũng có lúc mình va vấp, bộc phát. Nó mang tính cảm xúc rất cao. Bây giờ mình chưa thể nói mình đã quá trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhìn nhận vấn đề bao dung, khách quan hơn”.

Về phía Chi Pu, nữ ca sĩ cũng cho biết đây là lần thứ hai cô nhận lời mời hợp tác từ Văn Mai Hương, và đã quyết định đồng ý vì thấy âm nhạc phù hợp.

“Về lý do hai chúng tôi vẫn hợp tác với nhau sau bao nhiêu chuyện như thế, thì thật ra rất đơn giản. Chi chỉ tập trung vào những gì liên quan đến nghệ thuật, chuyên môn; còn Hương thì đã hoạt động trong lĩnh vực rất bền bỉ. Đó là điều tôi ngưỡng mộ”, Chi Pu nói thêm.

Mâu thuẫn giữa Chi Pu và Văn Mai Hương bắt đầu từ năm 2017, khi Chi Pu hát live gây tranh cãi trong chương trình Bữa trưa vui vẻ. Màn trình diễn lệch tông, vỡ giọng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến từ giới nghệ sĩ.

Thời điểm đó, Văn Mai Hương đăng tải trạng thái bày tỏ thất vọng, cho rằng đây là “một trò đùa”, đồng thời nhắc lại phát ngôn gây tranh luận của Chi Pu: “Ở Việt Nam, ai cầm mic lên cũng là ca sĩ”. Chính phản ứng này khiến khán giả tin rằng giữa hai nữ ca sĩ tồn tại mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.

MV Vườn hồng của Văn Mai Hương có sự tham gia của Chi Pu và Hà Trần. Ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác và sản xuất, kết hợp pop, Afrobeat và một số yếu tố dân gian. Vườn hồng là một phần trong album Giai nhân - dự án âm nhạc mang màu sắc Á Đông của Văn Mai Hương.