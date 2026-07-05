Gia đình cầu thủ ba đời khoác áo tuyển Na Uy

Patrick Berg tiếp tục viết nên câu chuyện hiếm có của bóng đá Na Uy khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ba thế hệ liên tiếp khoác áo đội tuyển quốc gia này.

Patrick Berg và Haaland trong trận gặp Bờ Biển Ngà. Ảnh: Reuters.

Ở tuyển Na Uy hiện tại, mọi ánh nhìn đều hướng về Erling Haaland hay Martin Odegaard. Tuy nhiên, trước màn so tài với Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026, Patrick Berg lại mang đến một câu chuyện ý nghĩa đặc biệt cho người hâm mộ xứ Bắc Âu.

Tiền vệ 28 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tuyển Na Uy đại diện cho ba thế hệ liên tiếp của một gia đình. Truyền thống ấy bắt đầu từ người ông Harald Berg, danh thủ nổi tiếng khoác áo đội tuyển trong giai đoạn thập niên 1960-1980, rồi được nối tiếp bởi người cha Orjan Berg trước khi đến lượt Patrick viết tiếp.

Sinh ra tại thành phố Bodo, Patrick gần như dành trọn sự nghiệp cho Bodo/Glimt. Gia đình Berg từ lâu đã được xem là một "triều đại bóng đá" tại CLB khi cả hai người chú Runar và Arild cũng từng ghi dấu ấn trong màu áo đội bóng. Chính vì vậy, họ Berg luôn được truyền thông Na Uy xem như một phần di sản của nền bóng đá nước này.

Năm 2021, Patrick Berg chuyển sang Lens với mức phí 4,5 triệu euro. Tuy nhiên, chỉ sau tám tháng, anh quyết định trở lại Bodo/Glimt trong thương vụ trị giá khoảng 4 triệu euro, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử một CLB Na Uy lúc bấy giờ.

Berg từng thừa nhận quyết định hồi hương xuất phát từ mong muốn duy trì cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Thiếu cơ hội thi đấu tại Pháp khiến anh lo ngại sẽ mất suất ở tuyển Na Uy, vì vậy lựa chọn trở về quê nhà được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Berg là trụ cột ở Bodo/Glimt và dần khẳng định vị thế ở tuyển Na Uy. Ảnh: Reuters.

Trở lại Bodo/Glimt, Berg nhanh chóng lấy lại vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, đeo băng đội trưởng và góp công giúp CLB giành bốn chức vô địch quốc nội trong sáu mùa gần nhất, đồng thời tạo tiếng vang tại đấu trường Champions League mùa giải 2025/26.

Tại World Cup 2026, Berg dần chiếm suất đá chính sau khi kiến tạo cho Haaland ghi bàn quyết định trước Senegal. HLV Stale Solbakken đánh giá cao khả năng phòng ngự, tư duy chiến thuật và tố chất thủ lĩnh của tiền vệ này.

Sáng 6/7, Berg sẽ cùng Na Uy đối đầu Brazil trong trận đấu được xem là lớn nhất sự nghiệp, mang theo niềm tự hào của một gia đình đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với đội tuyển quốc gia.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.