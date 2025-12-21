Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình Beckham dậy sóng

  • Chủ nhật, 21/12/2025 18:34 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Brooklyn Beckham bị chính em trai Cruz cáo buộc chặn bố mẹ trên Instagram, thay vì câu chuyện "bị hủy theo dõi" như nhiều nguồn tin trước đó đăng tải.

Vợ chồng Beckham và con trai cả ngày càng xa cách.

Theo truyền thông Anh, căng thẳng trong gia đình Beckham tiếp tục leo thang sau bài viết của Daily Mail cho rằng David BeckhamVictoria Beckham hủy theo dõi con trai cả Brooklyn cùng con dâu Nicola Peltz trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Cruz Beckham lập tức lên tiếng phủ nhận.

Trên trang cá nhân, Cruz, 20 tuổi, đăng lại bài báo kèm dòng chú thích đầy bức xúc: "Không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Hãy nói đúng sự thật. Họ thức dậy và phát hiện mình bị chặn và tôi cũng vậy". Phát ngôn này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, đẩy mâu thuẫn gia đình Beckham lên đỉnh điểm.

Theo Mirror, rạn nứt giữa Brooklyn - Nicola và David - Victoria âm ỉ từ năm 2022, thời điểm chuẩn bị cho đám cưới xa hoa của Brooklyn tại Mỹ. Những tin đồn cho rằng Nicola từ chối mặc váy cưới do Victoria thiết kế từng khiến quan hệ mẹ chồng - nàng dâu dậy sóng, dù cả hai phía đều bác bỏ mâu thuẫn.

Beckham anh 1

Em trai cáo buộc Brooklyn và vợ chặn bố mẹ trên mạng xã hội.

Tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ "làm mới lời thề hôn nhân" tại New York, do người cha tỷ phú của Nicola chủ trì. Đáng chú ý, Beckham và vợ không xuất hiện trong sự kiện này, dù từng tham dự lễ cưới chính thức trước đó 3 năm.

Brooklyn cũng vắng mặt trong nhiều cột mốc quan trọng của gia đình thời gian gần đây, gồm lễ phong tước Hiệp sĩ của Beckham hồi tháng 11 và trận chung kết MLS Cup khi Inter Miami lần đầu lên ngôi vô địch. Trong khoảnh khắc ăn mừng lịch sử ấy, Beckham chỉ chụp hình cùng Victoria và 3 người con Romeo, Cruz và Harper.

Gia đình Beckham vốn được xem là biểu tượng của sự gắn kết, nhưng những diễn biến liên tiếp cho thấy mối quan hệ giữa họ trải qua giai đoạn căng thẳng hiếm thấy. Và với việc "chặn nhau trên mạng xã hội" bị phơi bày, mâu thuẫn dường như còn lâu mới khép lại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Beckham David Beckham Victoria Beckham Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

