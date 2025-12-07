David Beckham đi vào lịch sử khi vô địch MLS Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn chủ sở hữu.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.

Chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Vancouver Whitecaps rạng sáng 7/12 giúp Beckham chinh phục cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp. Với tư cách đồng sở hữu Inter Miami, huyền thoại bóng đá Anh tạo nên dấu ấn đặc biệt, đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo của mình trong vai trò mới.

Trước đó, khi còn là cầu thủ, Beckham từng giành MLS Cup cùng LA Galaxy vào các năm 2011 và 2012. Thời điểm anh quyết định rời Real Madrid để sang Mỹ chơi bóng đã mở ra một chương mới cho nền bóng đá nước này. Thương vụ đưa Beckham đến MLS năm 2007 được xem là bước ngoặt quan trọng, góp phần nâng tầm giải đấu cả về sức hút lẫn chất lượng chuyên môn.

Phát biểu sau danh hiệu lịch sử của Inter Miami, Beckham xúc động nói: “Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất sự nghiệp tôi. Vô địch khi còn thi đấu và giờ là vô địch với tư cách ông chủ, điều này lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử MLS”.

Beckham làm nên lịch sử tại MLS.

Hành trình của Inter Miami dưới thời Beckham không dễ dàng. Đội bóng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu và mất nhiều năm để xây dựng nền móng vững chắc. Tuy nhiên, cuộc cách mạng thực sự chỉ bắt đầu khi Beckham đưa Lionel Messi tới Mỹ vào năm 2023, bản hợp đồng làm thay đổi toàn bộ diện mạo đội bóng.

Kể từ khi Messi xuất hiện, Inter Miami “lột xác” mạnh mẽ. Đỉnh cao chính là danh hiệu MLS Cup 2025, chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. Messi tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng khi phá kỷ lục với 15 lần góp dấu giày (6 bàn, 9 kiến tạo) chỉ sau 6 trận playoff, thành tích tốt nhất trong lịch sử MLS.