Giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới giảm hơn 15% sau khi Mỹ tạm dừng tấn công Iran trong hai tuần và Tehran đồng ý cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Giá dầu lao dốc khi căng thẳng tại eo biển Hormuz "hạ nhiệt". Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới rớt mạnh trong tối 8/4 (giờ Mỹ) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, đổi lại Tehran cho phép tàu thuyền đi qua an toàn eo biển Hormuz.

Theo CNBC, hợp đồng dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 giảm hơn 16%, xuống 94,47 USD /thùng vào lúc 20h03 giờ miền Đông Mỹ. Trong khi đó, dầu Brent giao tháng 6 giảm hơn 15%, xuống còn 92,21 USD /thùng.

Ông Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần phụ thuộc vào việc Iran mở lại eo biển Hormuz hoàn toàn, ngay lập tức và đảm bảo an toàn. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đã nhận được đề xuất bao gồm 10 điểm từ Tehran và coi đây là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng xác nhận Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển trong thời gian ngừng bắn, thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.

“Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran dừng lại, lực lượng vũ trang của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt các hoạt động phòng vệ”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội.

Thông báo ngừng bắn được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn 20h (giờ ET) mà ông Trump đặt ra cho Iran để mở lại eo biển. Trước đó, tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ ném bom các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Trump, quyết định tạm dừng tấn công được đưa ra sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đề nghị gia hạn thời gian để các bên tiếp tục đàm phán.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, từng chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu trước khi xung đột bùng phát. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại thời gian qua đã khiến xuất khẩu dầu qua tuyến đường này sụt giảm mạnh, gây ra gián đoạn nguồn cung lớn chưa từng có.

Trong bối cảnh chiến sự, giá dầu thô cùng các loại nhiên liệu như nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng đều tăng vọt. Các lãnh đạo ngành năng lượng cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu nếu eo biển Hormuz không được mở lại hoàn toàn.