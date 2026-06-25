Giá chip Nvidia tăng dựng đứng trên 'chợ đen' Trung Quốc

Chiến dịch càn quét của Mỹ kết hợp với nhu cầu khổng lồ từ các công ty công nghệ Trung Quốc đã biến các dòng chip AI bị cấm của Nvidia thành món hàng đắt giá trên "chợ đen".

Các công ty công nghệ khát chip Nvidia đến nỗi phải có nhiều biện pháp mua "lậu". Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin từ Financial Times, giá các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia đã tăng gấp đôi trên thị trường "chợ đen" Trung Quốc. Lý do của hiện tượng này là vì nhu cầu của các công ty công nghệ Trung Quốc bị thổi bùng lên bởi biện pháp siết chặt xuất khẩu của Mỹ.

Khảo sát từ các thương nhân kinh doanh chip tại Trung Quốc cho thấy giá của hệ thống máy chủ cao cấp DGX B300 đã vọt lên hơn 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu USD ) trong vòng 6 tháng qua, tăng mạnh so với mức 4 triệu nhân dân tệ trước đó.

Tại thị trường Mỹ, hệ thống tích hợp 8 bộ xử lý đồ họa Blackwell này thường có giá bán lẻ chỉ khoảng 400.000 USD . Tương tự, dòng chip đồ họa RTX 6000 Pro dùng cho các máy trạm vốn được các startup ưa chuộng để triển khai mô hình ngôn ngữ lớn cũng chứng kiến giá tăng từ 50.000 nhân dân tệ ( 7.363 USD ) hồi đầu năm lên tới 130.000 nhân dân tệ ( 19.140 USD ).

Cả RTX 6000 và DGX B300 đều nằm trong danh mục cấm xuất khẩu sang Bắc Kinh theo các quy định kiểm soát công nghệ của Washington.

Làn sóng siết chặt xuất khẩu

Đà tăng giá chóng mặt này chứng minh các biện pháp chế tài mới của Mỹ đã bóp nghẹt những tuyến đường trung chuyển lậu vốn được dùng để đưa chip cấm vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình.

Đồng thời, thực tế này cũng phản ánh nhu cầu đối với bộ xử lý của Nvidia vẫn duy trì ở mức rất cao, bất chấp nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy các giải pháp thay thế nội địa.

Một thương nhân chuyên cung cấp chip cho các trung tâm dữ liệu lớn chia sẻ: "Rủi ro đối với các trung gian giao dịch những loại chip này ngày một lớn khi giá cả tăng vọt".

Giới kinh doanh tiết lộ nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi các cơ quan chức năng Mỹ đẩy mạnh cuộc điều tra vào cuối năm ngoái.

Vào tháng 3 vừa qua, nhà đồng sáng lập của Supermicro cùng một nhân viên tại Đài Loan (Trung Quốc) và một nhà thầu đã bị cáo buộc buôn lậu lượng máy chủ AI chạy chip Nvidia trị giá 2,5 tỷ USD cho các khách hàng Trung Quốc.

Đây được xem là vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến xuất khẩu lậu chip AI do luật pháp Mỹ triệt phá. Dù Supermicro không bị nêu tên với tư cách bị cáo trong bản cáo trạng, công ty khẳng định vẫn duy trì một chương trình tuân thủ nghiêm ngặt và cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả luật pháp cũng như quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Bên cạnh đó, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia cũng bắt đầu vào cuộc điều tra các hoạt động buôn lậu chip nhằm triệt phá các tuyến đường tái xuất khẩu phổ biến, khiến việc tìm kiếm nguồn cung trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Trước tình trạng này, đại diện Nvidia tuyên bố việc cố gắng lắp ghép các trung tâm dữ liệu từ sản phẩm lậu là một "ngõ cụt".

Hãng công nghệ này nhấn mạnh các trung tâm dữ liệu AI có quy mô rất khổng lồ và phức tạp - việc xây dựng chúng từ hàng lậu là cực kỳ khó khăn và hãng không cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ hay sửa chữa nào cho các sản phẩm bị hạn chế. "Những nỗ lực tuân thủ của chúng tôi đã liên tục chặn đứng các đối tượng có ý định buôn lậu, những kẻ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố ở cả hai bên bán cầu".

Giải pháp tình thế của doanh nghiệp

Chính quyền Bắc Kinh cũng đang siết chặt việc kiểm tra các sản phẩm được phép nhập khẩu của Nvidia như dòng chip H20 hay H200 nhằm tăng tốc độ nội địa hóa, để các doanh nghiệp chuyển sang dùng chip của Huawei.

Tháng trước, nước này đã đưa thêm một dòng chip chơi game chuyên biệt của Nvidia vào danh sách cấm nhập khẩu. Do các công ty công nghệ Trung Quốc đang chạy đua thương mại hóa ứng dụng AI, nhu cầu về chip "suy luận" (inference) phục vụ lượng người dùng lớn đang tăng mạnh.

Tuy nhiên, các hạn chế nguồn cung và sự tụt hậu về phần mềm khiến các lựa chọn nội địa trở nên hạn chế. Dù Huawei vừa tung ra chip xử lý AI chủ lực Ascend 950PR để phục vụ mảng này, sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm tại các trung tâm dữ liệu lớn.

Cận cảnh máy chủ DGX B300 hàng đầu của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Để lách qua các lệnh cấm, nhiều doanh nghiệp chọn mua các loại phần cứng khác của Nvidia, bao gồm cả chip chơi game có thể hoán cải hoặc các thiết bị trung tâm dữ liệu thế hệ cũ như dòng tăng tốc A100. Một thương nhân cho biết: "Kho hàng chip A100 đang bị vét sạch rất nhanh. Các công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua các dòng chip cũ".

Giá của các máy chủ chứa chip A100 đã tăng từ mức 200.000 nhân dân tệ ( 29.450 USD ) vào cuối năm ngoái lên tới 600.000 nhân dân tệ ( 88.360 USD ). Thêm vào đó, việc siết quy định với dòng chip H200 đã làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm bởi sản phẩm này từng có sẵn với số lượng tương đối lớn tại Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh. Tuy nhiên, hải quan nước này đã nhận chỉ thị chặn dòng nhập khẩu này.

Dù vậy, chip H200 vẫn có thể được thu mua nếu bên mua chấp nhận hoàn tất giao dịch tại Hong Kong (Trung Quốc) rồi vận chuyển không chính thức vào đại lục.

Một đầu mối buôn lậu thừa nhận giải pháp này mang lại rủi ro rất lớn: "Không ai dám làm điều này ở quy mô lớn. Bạn có thể chống lại các quy tắc của Mỹ, nhưng không thể chống lại quy định của Trung Quốc".

Tình trạng khan hiếm phần cứng Nvidia cũng đẩy chi phí thuê năng lượng tính toán AI tại Trung Quốc tăng vọt. Nếu như hai năm trước, giá thuê GPU tại Trung Quốc rẻ hơn ở Mỹ nhờ nguồn hàng lậu dồi dào, thì khảo sát mới nhất cho thấy giá thuê tại Trung Quốc đang ở mức tương đương, thậm chí cao hơn Mỹ đối với các hệ thống chạy chip Blackwell mới nhất.