Giá Bitcoin rơi tự do

Bitcoin giảm xuống dưới 109.000 USD khi các nhà đầu tư dài hạn hiện thực hóa lợi nhuận và dòng vốn vào ETF chững lại.

BTC giảm chỉ còn 109.000 USD trong phiên giao dịch ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 20h25 ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 109.000 USD , sau khi bất ngờ rơi "thẳng đứng" từ vùng giá 111.000 USD . Đây được coi là "dấu hiệu chững lại" sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần trước.

Trên sàn Coinbase, giá BTC thậm chí chạm mức thấp nhất trong 4 tuần 108.700 USD vào cuối phiên giao dịch ngày 25/9.

"Thị trường nhanh chóng mất động lực hồi phục từ cú giảm này. Với vùng giá hiện tại, một làn sóng bán tháo được kích hoạt bởi các lệnh dừng lỗ có thể xuất hiện. Điều này diễn ra đúng vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đặt cược vào một đợt tăng trong quý IV", Markus Thielen, Giám đốc nghiên cứu tại 10x Research, nhận định.

Tuần này, tỷ lệ lãi/lỗ thực tế cho thấy hoạt động chốt lời đã vượt quá 90% số coin được dịch chuyển trong 3 lần riêng biệt ở chu kỳ và thị trường hiện chỉ vừa mới thoát khỏi đợt "giao dịch cực đoan" lần thứ 3.

Trong lịch sử, những diễn biến như trên thường đánh dấu các đỉnh chu kỳ lớn, nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo về giai đoạn hạ nhiệt đang đến gần.

Thielen cũng chỉ ra rằng chỉ số SOPR (Spent Output Profit Ratio - dùng để đo lường lãi/lỗ) càng cho thấy tín hiệu đáng lo ngại khi một số người nắm giữ BTC bắt đầu bán lỗ. Hiện, tỷ lệ này đang ở mức 1,01.

Trong thị trường tăng giá, SOPR giảm xuống dưới 1, báo hiệu người bán đã cạn lực và thị trường chuẩn bị phục hồi. Ngược lại, khi thị trường giảm giá, việc SOPR bị từ chối quanh mức 1 thường báo hiệu áp lực giảm mới.

Các nhà phân tích của Glassnode kết luận rằng trừ khi nhu cầu từ các tổ chức và người nắm giữ quay lại đồng pha, nguy cơ của một giai đoạn hạ nhiệt sâu hơn vẫn ở mức cao.

Giá BTC lao dốc cũng kéo theo tâm lý hoảng sợ của thị trường. Chỉ số Crypto Fear & Greed Index ngày 26/9 giảm 16 điểm, từ mức trung bình 44 điểm về mức sợ hãi 18 điểm. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ ngày 11/4.

Trước đó vào tháng 2, chỉ số này thậm chí giảm xuống còn 10/100 điểm, khi những lo ngại liên quan đến bất ổn kinh tế vĩ mô và cuộc chiến thuế quan leo thang.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thị trường tiền số thường sớm phục hồi sau mỗi lần tâm lý sợ hãi của người chơi rơi tự do. Lần gần nhất khi chỉ số này xuống dưới 30/100, BTC được giao dịch quanh mốc 75.000 USD , rồi tăng vọt lên 83.000 USD chỉ sau vài ngày.