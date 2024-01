Ghế sưởi, chăn điện ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nam giới

Ghế sưởi trên ôtô hay chăn điện có thể giúp dễ chịu hơn trong mùa đông. Nhưng chúng cũng tác động tiêu cực đến chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc lâu với ghế sưởi có thể làm giảm chức năng của tinh trùng. Ảnh: iStock.

Con người không phải động vật sinh sản theo mùa. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chất lượng tinh trùng của nam giới giảm sút vào mùa đông ở một số khu vực. Theo Tiến sĩ Jonathan Ramsay, chuyên gia nghiên cứu về khả năng sinh sản ở nam giới, tinh hoàn hoạt động tối ưu ở 32,5 độ C, bởi chúng được thiết kế để vận hành tốt nhất khi người khỏa thân.

Do vậy, việc ngồi trên ôtô có sưởi ghế hoặc mặc đồ lót bó giữ nhiệt sẽ không tốt cho bộ phận này.

“Bất cứ thứ gì làm nóng tinh hoàn trong thời gian dài đều có hại. Nếu bạn lái xe và sử dụng ghế sưởi trong nhiều giờ, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản”, Tiến sĩ Channa Jayasena, Giảng viên lâm sàng cao cấp tại Đại học Hoàng gia London, giải thích.

Ghế sưởi là trang bị cao cấp, thường có mặt trên các dòng xe đắt tiền. Ảnh: Mercedes-Benz.

Theo ông Channa, không có nghiên cứu trực tiếp về tác động của ghế sưởi ôtô, nhưng ảnh hưởng của nhiệt độ lên tinh hoàn đã được chứng minh. Nếu chỉ sử dụng tính năng làm ấm ghế trong thời gian ngắn, tác hại không đáng kể. Tuy nhiên, khi người dùng có thêm các yếu tố khác như thừa cân, hút thuốc, uống nhiều rượu bia, ghế sưởi ô tô sẽ làm chồng chất thêm tác hại lên khả năng sinh sản.

Trong một thử nghiệm của Đại học Giessen, Đức, 30 tình nguyện viên khỏe mạnh ngồi trên ôtô có sưởi ghế trong 90 phút với cảm biến nhiệt độ. Một giờ sau, nhiệt độ trung bình của tinh hoàn người tham gia là 37,3 độ C. Trường hợp cao nhất lên đến 39,7 độ C. Trong khi đó, chỉ số của chủ xe không bật sưởi là 36,7 độ C. Theo ông Andreas Jung, Trưởng nhóm nghiên cứu, mức tăng nói trên có thể tác động xấu đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Những loại chăn điện có chức năng làm ấm cũng tạo ra vấn đề tương tự. Các chuyên gia cho biết việc sử dụng quá mức sẽ gây ra tác động xấu lên khả năng sinh sản.

Tiến sĩ Channa đưa ra lời khuyên khi sử dụng các thiết bị sưởi vùng dưới cơ thể là để ý mồ hôi. “Các thiết bị hữu ích với mọi người và ít vấn đề nếu sử dụng đúng cách. Ảnh hưởng xấu xuất hiện khi dùng nhiều hơn mức cần thiết hoặc bị nóng đến mức đổ mồ hôi”, ông Channa chia sẻ.

Những sinh hoạt liên quan đến nhiệt độ cao cũng tác động đến khả năng sinh sản của nam giới. Một nghiên cứu trên những người đàn ông tắm trong bồn nước nước 30 phút mỗi tuần cho thấy lượng tinh trùng di động của hộ tăng 491% sau khi họ ngừng hoạt động nói trên.

Tương tự, một thử nghiệm khác thực hiện ở nhóm những người tắm hơi thường xuyên, khoảng 2 giờ 24 phút mỗi hai tuần. Kết quả là lượng tinh trùng tối đa của người tham gia giảm đến 50%.