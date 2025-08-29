GenZ Trung Quốc 'cúng' vé tàu cao tốc cho Tào Tháo, Gia Cát Lượng

Giới trẻ Trung Quốc đang tôn vinh các nhân vật lịch sử bằng những món quà đậm chất hiện đại dựa trên câu chuyện của từng người.

Thuốc giảm đau cho chứng đau nửa đầu của một vị tướng. Vé tàu cho một chính khách huyền thoại chưa bao giờ lên phương Bắc. Và một con búp bê Labubu cho một triết gia.

Theo Six Tone, giới trẻ Trung Quốc đang “cúng” nhiều món đồ hiện đại cho các nhân vật lịch sử trên khắp cả nước và trên thế giới. Họ không ngẫu nhiên chọn những món quà này mà tìm hiểu từng câu chuyện hoặc truyền thuyết để phù hợp với từng người.

Thể hiện hiểu biết về lịch sử

Những món quà thú vị này lần đầu trở thành xu hướng tại Trung Quốc vào Lễ Thanh minh vừa qua khi các gia đình đến thăm phần mộ tổ tiên và đốt vàng mã.

Trong những năm qua, truyền thống này phát triển và mang hơi thở hiện đại, khi một số xưởng sản xuất còn tạo vàng mã hình thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

Ở tỉnh Hà Nam - Trung Quốc, tại lăng mộ của Tào Tháo, một người đã để lại thuốc kháng viêm ibuprofen. Tào Tháo là một vị tướng được cho là mắc chứng đau nửa đầu và là nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Một người khác còn dâng tận 4 loại khác nhau. Anh chia sẻ mình làm vậy đề phòng có loại không có tác dụng, hoặc vị tướng đã quen chịu đựng cơn đau. Khi những món quà chất đống quanh mộ, nhân viên bảo tàng đã dựng một kệ nhỏ gần đó.

“Tôi biết họ sẽ không bao giờ nhận được quà của tôi và nhân viên sẽ sớm thu dọn đống quà này. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi bày tỏ lòng kính trọng khi đặt những món quà lên lăng mộ”, một người hâm mộ Tào Tháo chia sẻ.

Thuốc giảm đau tại lăng mộ Tào Tháo. Ảnh: Xiaohongshu.

Video ghi lại cảnh hai du khách trẻ đặt thuốc giảm đau tại lăng mộ Tào Tháo đã thu hút hơn 240.000 lượt thích trên mạng xã hội Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc. Sau đó, hai người đi bộ đến lăng mộ Hoa Đà gần đó, vị lương y đã chữa trị cho Tào Tháo, và để lại cuốn sổ ghi chép về kỳ thi y khoa.

Các chuyên gia coi xu hướng này là dấu hiệu cho thấy giới trẻ Trung Quốc quan tâm lịch sử. “Tôi ngưỡng mộ những người hâm mộ này. Không có ký ức, người xưa mới là dĩ vãng”, Wei Jian - học giả văn hóa tại Đại học Sư phạm Sơn Đông - chia sẻ.

Ông cho biết những vật phẩm này chứng minh kiến ​​thức lịch sử sâu rộng của giới trẻ. "Có lẽ đó cũng là cách để họ thoát khỏi những lo lắng của thời đại", ông Wei nói.

Không chỉ giới hạn ở Trung Quốc

Những người yêu thích lịch sử khác đã đưa ý tưởng này đi xa hơn.

Ở tỉnh Tứ Xuyên, có người đặt vé tàu cao tốc tại lăng mộ Gia Cát Lượng - quân sư nổi tiếng của Lưu Bị, người sáng lập nhà Thục Hán - để giúp vị chính khách này thực hiện ước mơ viễn chinh phương Bắc.

Vé tàu cao tốc tại lăng mộ Gia Cát Lượng. Ảnh: Xiaohongshu.

Đồ cúng rượu tại nơi an nghỉ của Lý Bạch. Ảnh: Xiaohongshu.

Ở tỉnh An Huy, một tàu sân bay thu nhỏ xuất hiện tại lăng mộ Chu Du - một vị tướng khác của Tam Quốc. "Hãy để ông ấy chứng kiến hải quân (Trung Quốc) đã phát triển như thế nào", một người nói.

Không chỉ những nhân vật thời Tam Quốc nhận được những vật phẩm thời hiện đại. Tại nơi an nghỉ của nhà thơ đời Đường Lý Bạch, du khách đã dâng rượu nội địa lẫn nước ngoài. Lý Bạch vốn nổi tiếng với việc dùng rượu để khơi gợi cảm xúc văn thơ.

Một người khác đã dâng thuốc lá, rượu vang và quân mạt chược cho Lý Thanh Chiếu như một cách tri ân cho tinh thần yêu đời của một trong những nữ thi sĩ vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc.