Ông Kim Jong Un dự lễ duyệt binh của Trung Quốc

  • Thứ năm, 28/8/2025 14:05 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Trung Quốc để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc chiến tranh Trung Quốc chống đế quốc Nhật Bản theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm Bắc Kinh để tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm cuộc chiến tranh Trung Quốc chống đế quốc Nhật Bản, cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sự kiện này vào ngày 3/9.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong Un tới nước láng giềng Trung Quốc kể từ năm 2019.

Trong lễ duyệt binh năm nay, ngoài Tổng thống Putin, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, sẽ có hơn 20 nguyên thủ quốc gia và chính phủ nước ngoài sẽ tham dự các hoạt động kỷ niệm theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik cũng có tên trong danh sách khách mời tham dự.

