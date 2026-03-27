Garnacho xin lỗi

Alejandro Garnacho bị phạt do lỗi chạy quá tốc độ gần trung tâm Carrington, thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi trong sự xấu hổ.

Garnacho vi phạm giao thông thời điểm còn khoác áo MU.

Garnacho vừa phải nhận án phạt vì vi phạm giao thông xảy ra từ năm ngoái, thời điểm còn khoác áo MU. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi bị phạt 660 bảng và trừ 3 điểm bằng lái sau khi thừa nhận lỗi trước tòa án Liverpool.

Vụ việc diễn ra ngày 26/8/2025, 4 ngày trước khi Garnacho hoàn tất thương vụ rời MU gia nhập Chelsea. Khi đó, tuyển thủ Argentina điều khiển chiếc Audi RS3 với tốc độ 50 dặm/giờ (80 km/h) trong khu vực giới hạn 40 dặm/giờ (65 km/h). Camera giao thông ghi lại hành vi vi phạm gần trung tâm huấn luyện Carrington.

Đại diện pháp lý của Garnacho cho biết thân chủ thừa nhận lỗi chạy vượt quá tốc độ cho phép và nhận tội. Luật sư nhấn mạnh đây là sơ suất và cầu thủ đã gửi lời xin lỗi chính thức. "Garnacho thấy xấu hổ vì rơi vào hoàn cảnh này và gửi lời xin lỗi", phía luật sư nói.

Ban đầu, Garnacho còn bị cáo buộc không phản hồi các thư từ của cảnh sát Greater Manchester yêu cầu xác nhận người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, cáo buộc này được hủy bỏ sau khi anh đồng ý nhận tội với hành vi chạy quá tốc độ.

Vụ việc diễn ra trong giai đoạn đầy biến động của Garnacho. Kể từ khi chuyển sang Chelsea, Garnacho có 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 20 trận tại Premier League và ghi được 1 bàn thắng.

Gần nhất, Garnacho vào sân từ đầu hiệp hai trong thất bại 0-3 của Chelsea trước Everton. Cựu cầu thủ trẻ Atletico Madrid cũng không được gọi lên tuyển Argentina trong tháng 3.

