Garnacho xin lỗi

  • Thứ sáu, 27/3/2026 18:25 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Alejandro Garnacho bị phạt do lỗi chạy quá tốc độ gần trung tâm Carrington, thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi trong sự xấu hổ.

Garnacho vi phạm giao thông thời điểm còn khoác áo MU.

Garnacho vừa phải nhận án phạt vì vi phạm giao thông xảy ra từ năm ngoái, thời điểm còn khoác áo MU. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi bị phạt 660 bảng và trừ 3 điểm bằng lái sau khi thừa nhận lỗi trước tòa án Liverpool.

Vụ việc diễn ra ngày 26/8/2025, 4 ngày trước khi Garnacho hoàn tất thương vụ rời MU gia nhập Chelsea. Khi đó, tuyển thủ Argentina điều khiển chiếc Audi RS3 với tốc độ 50 dặm/giờ (80 km/h) trong khu vực giới hạn 40 dặm/giờ (65 km/h). Camera giao thông ghi lại hành vi vi phạm gần trung tâm huấn luyện Carrington.

Đại diện pháp lý của Garnacho cho biết thân chủ thừa nhận lỗi chạy vượt quá tốc độ cho phép và nhận tội. Luật sư nhấn mạnh đây là sơ suất và cầu thủ đã gửi lời xin lỗi chính thức. "Garnacho thấy xấu hổ vì rơi vào hoàn cảnh này và gửi lời xin lỗi", phía luật sư nói.

Ban đầu, Garnacho còn bị cáo buộc không phản hồi các thư từ của cảnh sát Greater Manchester yêu cầu xác nhận người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, cáo buộc này được hủy bỏ sau khi anh đồng ý nhận tội với hành vi chạy quá tốc độ.

Vụ việc diễn ra trong giai đoạn đầy biến động của Garnacho. Kể từ khi chuyển sang Chelsea, Garnacho có 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 20 trận tại Premier League và ghi được 1 bàn thắng.

Gần nhất, Garnacho vào sân từ đầu hiệp hai trong thất bại 0-3 của Chelsea trước Everton. Cựu cầu thủ trẻ Atletico Madrid cũng không được gọi lên tuyển Argentina trong tháng 3.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Garnacho làm dậy sóng mạng xã hội

Động thái mới nhất của Alejandro Garnacho trên mạng xã hội làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ.

3 giờ trước

Tình cảnh thê thảm của Garnacho

Alejandro Garnacho đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi việc gia nhập Chelsea không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

06:58 24/3/2026

Quyết định đúng nhất của Amorim ở MU

Nhiều ý kiến từ CĐV cho rằng việc Ruben Amorim để Garnacho rời Manchester United có thể là lựa chọn đúng đắn nhất trong thời gian ông làm việc ở sân Old Trafford.

11:10 22/3/2026

Minh Nghi

Đọc tiếp

Vinicius Jr la co may kiem tien moi cua bong da hinh anh

Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá

17 phút trước 18:25 27/3/2026

0

Vinicius Junior không chỉ duy trì tầm ảnh hưởng tại Real Madrid mà còn vươn lên trở thành một trong những gương mặt thương mại nổi bật nhất thế giới bóng đá hiện nay.

