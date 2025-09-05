Garnacho thở dốc ở Chelsea

Alejandro Garnacho gây chú ý với đoạn video ghi lại khoảnh khắc thở dốc sau buổi tập đầu tiên tại Stamford Bridge.

Garnacho không được triệu tập lên tuyển Argentina trong tháng 9 và bắt đầu tập luyện cường độ cao tại Chelsea. Trước đó, Garnacho hầu như không có buổi tập nào trọn vẹn khi bị loại khỏi đội hình MU.

Rất nhanh chóng, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Garnacho hoàn thành buổi tập và thở hổn hển lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi hoàn tất một bài chạy, anh thở dốc và nói: "Tôi không thể cử động chân nữa, pha chạy nước rút cuối cùng đó thật sự quá mệt".

Đoạn clip tập luyện của tài năng trẻ người Argentina lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

"Nhìn cách Garnacho thở kìa. Cậu ấy không tập luyện như thế này từ lâu rồi", "Chứng tỏ Garnacho lười biếng ở MU", "Không phải do Amorim, Garnacho chẳng qua lười biếng. Sớm thôi, cậu ta sẽ có thái độ như vậy ở Chelsea", "Chắc do dùng vape nhiều quá đây"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Garnacho không được HLV Ruben Amorim trọng dụng tại Old Trafford kể từ thất bại của MU trước Tottenham ở chung kết Europa League mùa trước. Anh công khai bày tỏ sự thất vọng vì không được ra sân đá chính.

Dù thể hiện tiềm năng lớn với 48 bàn thắng và kiến tạo cho MU khi mới 21 tuổi, Garnacho vẫn bị HLV Amorim yêu cầu tìm bến đỗ mới. Sau cùng, Garnacho ký hợp đồng 7 năm tại Stamford Bridge, còn MU thu về khoảng 40 triệu bảng.