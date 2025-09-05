Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Garnacho thở dốc ở Chelsea

  • Thứ sáu, 5/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Alejandro Garnacho gây chú ý với đoạn video ghi lại khoảnh khắc thở dốc sau buổi tập đầu tiên tại Stamford Bridge.

Garnacho không được triệu tập lên tuyển Argentina trong tháng 9 và bắt đầu tập luyện cường độ cao tại Chelsea. Trước đó, Garnacho hầu như không có buổi tập nào trọn vẹn khi bị loại khỏi đội hình MU.

Rất nhanh chóng, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Garnacho hoàn thành buổi tập và thở hổn hển lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi hoàn tất một bài chạy, anh thở dốc và nói: "Tôi không thể cử động chân nữa, pha chạy nước rút cuối cùng đó thật sự quá mệt".

Đoạn clip tập luyện của tài năng trẻ người Argentina lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

"Nhìn cách Garnacho thở kìa. Cậu ấy không tập luyện như thế này từ lâu rồi", "Chứng tỏ Garnacho lười biếng ở MU", "Không phải do Amorim, Garnacho chẳng qua lười biếng. Sớm thôi, cậu ta sẽ có thái độ như vậy ở Chelsea", "Chắc do dùng vape nhiều quá đây"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Garnacho không được HLV Ruben Amorim trọng dụng tại Old Trafford kể từ thất bại của MU trước Tottenham ở chung kết Europa League mùa trước. Anh công khai bày tỏ sự thất vọng vì không được ra sân đá chính.

Dù thể hiện tiềm năng lớn với 48 bàn thắng và kiến tạo cho MU khi mới 21 tuổi, Garnacho vẫn bị HLV Amorim yêu cầu tìm bến đỗ mới. Sau cùng, Garnacho ký hợp đồng 7 năm tại Stamford Bridge, còn MU thu về khoảng 40 triệu bảng.

Chelsea gây bất ngờ với Garnacho

Chelsea trao áo số 49 cho Alejandro Garnacho, đồng thời đăng ký cầu thủ ở vị trí tiền đạo thay vì chạy cánh tại đấu trường Champions League.

35:2086 hôm qua

Garnacho rời MU sau khi nói chuyện với Messi

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất tuần qua là Alejandro Garnacho, viên ngọc quý của bóng đá Argentina, rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

07:26 3/9/2025

Garnacho biết ơn MU

Alejandro Garnacho lần đầu lên tiếng về việc chia tay Manchester United để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

10:45 2/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Garnacho tập luyện Garnacho MU Chelsea

    Đọc tiếp

    Tham hoa Rudiger hinh anh

    Thảm họa Rudiger

    1 giờ trước 20:00 5/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Antonio Rudiger có ngày thi đấu đáng quên khi tuyển Đức thua Slovakia 0-2 ở lượt đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 5/9.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý