Chelsea gây bất ngờ với Garnacho

Chelsea trao áo số 49 cho Alejandro Garnacho, đồng thời đăng ký cầu thủ ở vị trí tiền đạo thay vì chạy cánh tại đấu trường Champions League.

49 là số áo Garnacho từng gắn bó trong 2 mùa đầu tiên chơi cho MU. Ngoài ra, trong danh sách đội hình dự Champions League của Chelsea được công bố trên trang chủ UEFA, Garnacho được đăng ký với tư cách tiền đạo thay vì tiền vệ, trong khi Jamie Gittens được xếp vào hàng tiền vệ.

Hiện tại, Chelsea đối mặt với vấn đề lớn trên hàng công. Họ buộc phải gọi lại Marc Guiu từ Sunderland do chấn thương của Liam Delap, trong khi Nicolas Jackson gia nhập Bayern Munich. Do đó, dễ hiểu khi Garnacho được trao cơ hội thi đấu ở vị trí cao hơn trên hàng công.

Dù vậy, HLV Enzo Maresca cũng đề cập đến khả năng tạo ra cơ hội cho Garnacho ở vai trò chạy cánh. "Khi chúng tôi tìm kiếm cầu thủ chạy cánh, chúng tôi muốn người đó có khả năng một đối một tốt, chơi tấn công, tạo cơ hội", Maresca nói. "Garnacho có đặc điểm đó. Cậu ấy chạy cánh giỏi, vượt qua hậu vệ và có thể tạo ra cơ hội".

Cầu thủ người Argentina hoàn tất thương vụ trị giá 40 triệu bảng từ MU sang Chelsea trong hè 2025. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" còn hưởng thêm 10% từ điều khoản chia phần lợi nhuận bán chân sút người Argentina trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với tư cách cầu thủ Chelsea, Garnacho chia sẻ bản thân ủng hộ Chelsea nhờ sức ảnh hưởng từ Eden Hazard. "Tôi thường xem Premier League khi còn nhỏ", Garnacho cho biết. "Rõ ràng là Chelsea vì tôi rất thích Hazard. Đó là lý do tôi ủng hộ đội bóng".