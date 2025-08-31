Garnacho ký hợp đồng 7 năm với Chelsea

Khuya 30/8 (giờ Hà Nội), Chelsea chính thức công bố việc chiêu mộ tài năng trẻ Alejandro Garnacho từ MU.

"CLB vui mừng thông báo hoàn tất ký hợp đồng với Alejandro Garnacho từ Manchester United. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng dài hạn có thời hạn đến năm 2032. Chào mừng đến với Stamford Bridge, Alejandro", thông báo của Chelsea có đoạn.

Theo The Athletic, ngoài mức phí 46,2 triệu euro, MU nhận thêm 10% từ điều khoản chia phần lợi nhuận bán chân sút người Argentina trong tương lai. Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "Homegrown" cao nhất lịch sử MU, vượt kỷ lục của David Beckham khi gia nhập Real Madrid với giá 37,5 triệu euro cách đây hơn 2 thập kỷ.

Garnacho chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời với gia đình tôi khi gia nhập CLB vĩ đại. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu. Tôi đã xem FIFA Club World Cup và việc gia nhập đội vô địch thế giới thật đặc biệt. Chúng tôi là đội bóng mạnh nhất thế giới. Thật tuyệt vời khi ở đây và tôi rất hạnh phúc".

Garnacho sinh ra và lớn lên ở Madrid, từng trải qua thời gian ăn tập tại học viện Getafe và Atletico Madrid trước khi gia nhập MU năm 2020, khi mới 16 tuổi. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại các đội trẻ, Garnacho ra mắt đội một vào tháng 4/ 2022, trong trận hòa 1-1 với Chelsea.

Ở tuổi 21, Garnacho có kinh nghiệm ra sân 144 trận cho MU, với 93 trận tại Ngoại hạng Anh, đi kèm 16 bàn thắng. Garnacho yêu thích Chelsea từ khi còn nhỏ. Anh nhận nhiều lời đề nghị trong hè này, gồm cả mức lương trong mơ tại Saudi Arabia, nhưng đều từ chối để chờ "The Blues".