Garnacho lập cú đúp, MU thắng đậm West Ham

Dù phải chơi trên sân khách, West Ham vẫn chủ động ép sân trước MU. "Búa tạ" còn suýt có bàn mở tỷ số ngay ở phút 11. Tomas Soucek có pha đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần. Andre Onana phản xạ xuất sắc để cứu chủ nhà khỏi bàn thua.

Đến phút 15, MU mới có cơ hội đầu tiên, nhưng chỉ là nỗ lực cá nhân. Pha ra chân của Bruno Fernandes từ ngoài vùng cấm, buộc thủ thành Areola phải vất vả cản phá.

Trong thế trận giằng co, Rasmus Hojlund đã tạo ra khác biệt. Phút 23, chân sút sinh năm 2003 đi bóng tự tin vào trung lộ, trước khi tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m, tung lưới West Ham. Ở ngày sinh nhật thứ 21, Hojlund đã tự tặng món quà là pha lập công thứ 4 trong 4 trận gần nhất. Phong độ của cựu cầu thủ Atalanta là đáng khích lệ. Anh đã góp công vào 7 bàn chỉ sau 6 trận gần nhất (5 bàn, 2 kiến tạo).

Trước West Ham, HLV Ten Hag chỉ thực hiện một sự thay đổi, đó là Harry Maguire thay Raphael Varane. Trong lần đầu đá chính kể từ tháng 12 năm ngoái, Maguire chơi đầy tự tin. Anh có hàng loạt pha can thiệp chuẩn xác để chặn đứng những đợt lên bóng của đối thủ.

Ngay đầu hiệp hai, MU đã chịu một tình huống nguy hiểm từ tình huống để mất bóng của Maguire. Tuy nhiên, Emerson đã dứt điểm quá tệ. Ngay lập tức, MU có câu trả lời bằng một đợt lên bóng bên cánh phải và thu về bàn nhân đôi cách biệt ở phút 49. Garnacho tung cú sút chạm một cầu thủ đội khách, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn vừa vào sân thay người, Fabianski.

Bàn thắng thứ 2 giúp tinh thần của MU dâng cao. "Quỷ đỏ" liên tục tổ chức tấn công và có cơ hội tốt để có bàn thứ 3. Phút 58, khung thành đã bỏ trống nhưng Marcus Rashford lại dứt điểm vọt xà.

Sau hiệp chơi tốt, Maguire bất ngờ liên tục mắc lỗi trong hiệp hai. Phút 70, anh để Bowen thoát xuống đối mặt Onana. Bàn thua có lẽ sẽ đến với chủ nhà, nếu Dalot không kịp lùi về, lăn xả chặn bóng.

Thời gian còn lại, trận đấu diễn ra khá chậm rãi. Phút 84, MU có bàn thắng thứ 3 từ sai lầm của Kalvin Phillips. Tân binh của đội khách để mất bóng ở giữa sân. McTominay thoát xuống, kiến tạo để Garnacho hoàn tất cú đúp.

MU có trận bất bại thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường để chiếm vị trí thứ 6 của chính West Ham. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Ten Hag và nhóm dự Champions League là 8 điểm (38 so với 46).

