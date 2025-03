Kroos 'trở lại' Real Madrid

Chỉ vài tháng sau khi chia tay sân cỏ, Toni Kroos giữ đúng lời hứa năm nào. Anh trở lại Real Madrid theo cách đặc biệt và ý nghĩa.

Cựu tiền vệ người Đức vừa tham dự Tuần lễ Trắng tại Trường Đại học Real Madrid - Universidad Europea. Tại đây, anh cùng huyền thoại bóng rổ Rudy Fernandez chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống sau giải nghệ. Cả hai đều là biểu tượng gắn liền với thành công và tinh thần thể thao của Madrid, và lần xuất hiện cùng nhau thu hút sự chú ý lớn.

Trong buổi giao lưu, Kroos hồi tưởng lại chặng đường 10 năm huy hoàng tại Bernabeu, đồng thời chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về những giá trị khiến anh chọn Real Madrid làm điểm dừng cuối cùng của sự nghiệp.

Kroos kể lại hành trình rời nước Đức cùng vợ và cậu con trai 8 tháng tuổi, bắt đầu cuộc sống tại Tây Ban Nha với đầy thách thức. 10 năm sau, họ có 3 người con, và Madrid thực sự trở thành quê hương thứ hai.

Với Kroos, những cái ôm, lời chào, ánh mắt trìu mến của các Madridistas là phần thưởng lớn nhất. "Tôi luôn nói rằng nếu có cơ hội, tôi sẽ giải nghệ tại Real Madrid và tôi đã giữ lời", anh chia sẻ đầy xúc động.

Về việc giải nghệ, Kroos không đợi đến khi sa sút hay gặp chấn thương. Quyết định được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều cuộc trò chuyện với gia đình. Với cựu danh thủ người Đức, ra đi khi còn ở đỉnh cao mới là cách tôn trọng sự nghiệp, khán giả và chính bản thân.

Kroos cũng tiết lộ chìa khóa cho sự ổn định suốt một thập kỷ đỉnh cao: "Tự tin là điều đầu tiên. Tôi chưa bao giờ bước ra sân với tâm trạng lo lắng hay nghi ngờ bản thân. Dù có lúc khó khăn, tôi chưa từng hoài nghi năng lực của mình, chưa từng run sợ. Đó là yếu tố sống còn tại một CLB như Real".

Kroos khẳng định điều làm nên bản sắc của Real ở đấu trường Champions League là sự hòa hợp giữa đội bóng và bầu không khí trên các khán đài. Nguồn năng lượng của người hâm mộ chính là chất xúc tác giúp "Los Blancos" trở nên vĩ đại, tạo nên những màn ngược dòng kinh điển và khó tin.

"Dù chưa nhận bất kỳ vai trò nào tại CLB, rõ ràng Kroos từng bước "trở lại" với Real Madrid - không phải với tư cách cầu thủ, mà một biểu tượng, đại diện cho phong cách, giá trị và bản sắc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Ngày anh đảm nhận một vai trò chính thức tại Real sẽ không còn xa", AS viết.

