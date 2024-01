MU chốt tân binh trong tháng 1

Đội chủ sân Old Trafford xác định mang về một tiền đạo để chia lửa với Rasmus Hojlund ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Choupo-Moting được MU quan tâm.

Theo The Athletic , MU gặp khó khăn trong khâu mua sắm do ảnh hưởng bởi luật công bằng tài chính. Do đó, "Quỷ đỏ" có kế hoạch thực hiện một phương án ngắn hạn, như trường hợp của Odion Ighalo và Wout Weghorst trong 2 mùa gần đây.

Hiện tại, HLV Erik ten Hag rút gọn 4 mục tiêu, đều đến từ Bundesliga gồm Eric Maxim Choupo-Moting và Thomas Muller của Bayern Munich, Timo Werner của RB Leipzig và Serhou Guirassy của Stuttgart.

Goal cho hay MU nghiêng về phương án hỏi mượn Choupo-Moting. Tiền đạo người Cameroon không còn giữ được suất đá chính sau khi "Hùm xám" chiêu mộ Harry Kane. Mùa trước, anh ghi 17 bàn trên mọi đấu trường. Hiện tại, Choupo-Moting chỉ đá chính 3 trong 14 trận ở Bundesliga và ghi 2 bàn.

Muller cũng đóng vai trò tương đối hạn chế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. Dù vậy, tuyển thủ Đức cam kết trung thành với Bayern trong hai năm tới, nên động thái chuyển nhượng tới Old Trafford khó xảy ra.

Timo Werner là một phương án khả thi khác. Cựu tiền đạo Chelsea thường xuyên ngồi dự bị cho Lois Openda mùa này. Phong độ xuất sắc của cầu thủ người Bỉ đồng nghĩa Werner cần tìm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Cuối cùng, Guirassy là cái tên hấp dẫn nhất. Anh ghi 17 bàn và có 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân ở Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" phải gây quỹ chuyển nhượng mới hy vọng chiêu mộ mũi nhọn người Guinea. Anh có điều khoản giải phóng hợp đồng 17 triệu euro.

MU có lý do để bổ sung một chân sút nhằm chia lửa với Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch chỉ nổ súng 1 lần sau 15 trận ở Premier Leaue từ đầu mùa. Trong khi đó, Anthony Martial từ lâu sa sút đáng kể, không còn đủ tiêu chuẩn khoác áo "Quỷ đỏ".