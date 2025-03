Động thái chuyển nhượng bất ngờ của MU

Trong bối cảnh Chelsea nhanh tay chiêu mộ Geovany Quenda, một trong những mục tiêu mà Manchester United theo đuổi, "Quỷ đỏ" nhanh chóng chuyển hướng sang theo đuổi Felix Nmecha của Dortmund. Theo Bild, MU xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Felix Nmecha.

Cầu thủ này được định giá 40 triệu bảng. Dortmund ban đầu không muốn bán nhân sự, nhưng tình hình tài chính và nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau có thể buộc họ phải lắng nghe lời đề nghị.

Dortmund gặp nhiều khó khăn ở mùa giải này, song Nmecha là điểm sáng trong đội hình với 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điểm mạnh của tiền vệ 24 tuổi là ở khả năng kiểm soát trận đấu, tư duy nhanh nhạy và điềm tĩnh ở khu trung tuyến.

Nếu cập bến sân Old Trafford, Nmecha có thể phải nỗ lực để chinh phục người hâm mộ. Lý do là anh từng trưởng thành từ học viện Man City cùng với anh trai Lukas Nmecha trước khi rời đi để gia nhập Wolfsburg năm 2021.

Bên cạnh theo đuổi Nmecha, "Quỷ đỏ" cũng lên danh sách rút gọn 4 tiền đạo để tăng cường sức mạnh hàng công. Theo Sky Sports, những cái tên được cân nhắc bao gồm Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt), Benjamin Sesko (RB Leipzig) và Victor Osimhen (Napoli).

