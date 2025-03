Sancho khiến MU khó xử

Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn vào mùa hè 2024, kèm điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng. Điều khoản được kích hoạt khi đội bóng thành London kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn thứ 14 tại Premier League. Chelsea khả năng cao mua đứt Sancho khi đang đứng thứ 4, trong khi mùa giải chỉ còn lại 9 vòng đấu.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Chelsea tìm cách rút khỏi cam kết bằng cách trả một phần đáng kể con 25 triệu bảng, chủ yếu do Sancho không đáp ứng được kỳ vọng. Nếu điều này xảy ra, MU sẽ rơi vào tình thế khó xử khi phải tìm cách xử lý một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Trong trường hợp Sancho trở lại, theo ESPN, MU sẽ để HLV Ruben Amorim toàn quyền quyết định tương lai cầu thủ. Thực tế, Sancho có thể phù hợp với vai trò số 10 sáng tạo trong sơ đồ 3-4-3 mà Amorim áp dụng. Tuy nhiên, thái độ và rắc rối cá nhân khiến việc giữ lại Sancho trở thành canh bạc nhiều rủi ro.

Dù từng được kỳ vọng là một ngôi sao lớn, Sancho không thể hiện được giá trị tại Old Trafford. Mùa giải này, anh chỉ ghi 2 bàn và có 6 kiến tạo sau 29 lần ra sân trên mọi đấu trường, một con số đáng thất vọng so với mức lương 250.000 bảng/tuần đang nhận.

Không chỉ sa sút về chuyên môn, Sancho còn vướng vào những lùm xùm ngoài sân cỏ. Anh từng mâu thuẫn với Erik ten Hag vào tháng 9/2023, dẫn đến việc bị loại khỏi đội hình suốt 4 tháng. Sau đó, MU buộc phải gửi Sancho sang Dortmund theo dạng cho mượn để tránh những rắc rối không đáng có.

Sancho cũng từng khiến CĐV MU bức xúc với những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, qua đó làm xấu đi hình ảnh của mình. Nếu Chelsea thực sự từ chối mua đứt, MU rõ ràng phải lo giải quyết tương lai của một cầu thủ vừa không đáp ứng chuyên môn, vừa có vấn đề về thái độ.

Với tất cả yếu tố này, Amorim cần đưa ra quyết định sáng suốt. Ông phải tìm cách tái hòa nhập Sancho, hoặc dứt khoát loại bỏ để tránh tạo thêm bất ổn cho đội bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.