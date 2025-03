Thu nhập của Reus giảm mạnh

Theo Goal, Reus nhận hơn 25.000 USD mỗi tuần tại LA Galaxy, con số khá thấp so với thời điểm anh còn thi đấu tại châu Âu cho Dortmund. Ở mùa giải cuối cùng tại sân Signal Iduna Park, tiền vệ này bỏ túi gần 146.000 USD /tuần.

Tại LA Galaxy, Reus chỉ có mức thu nhập cao thứ 5. Dẫn đầu là cựu cầu thủ Barcelona, Riqui Puig. Tiền vệ này bỏ túi hơn 89.000 USD /tuần.

Theo sau Riqui Puig lần lượt là Joseph Paintsil (hơn 80.000 USD /tuần), Gabriel Fortes Chaves (hơn 47.000 USD /tuần) và Diego Fagundez (hơn 27.000 USD /tuần).

Reus gia nhập LA Galaxy vào tháng 9/2024 theo dạng chuyển nhượng tự do, hợp đồng kéo dài 2,5 năm. Ở tuổi 35, tiền vệ này có chức vô địch quốc gia đầu tiên tại Mỹ trong màu áo LA Galaxy.

Reus từng được xem là cầu thủ thiếu may mắn của bóng đá thế giới, khi 5 lần về nhì ở Bundesliga lẫn Champions League, đồng thời lỡ cơ hội vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức.

Trong suốt 12 mùa giải tại Dortmund, Reus được ca ngợi vì sự trung thành và đóng góp không biết mệt mỏi. Anh có 170 bàn và 131 pha kiến tạo cho đội chủ sân Signal Iduna Park.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Reus có 48 lần ra sân và ghi 15 bàn.

