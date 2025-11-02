Garnacho lại tỏ thái độ

Rạng sáng 2/11, Alejandro Garnacho bị soi vì phản ứng khi bị thay ra trận Chelsea thắng Tottenham 1-0 thuộc vòng 10 Premier League.

Garnacho không hài lòng khi bị rút ra nghỉ.

Trên sân Tottenham Hotspurs, Garnacho được HLV Enzo Maresca trao cơ hội đá chính trận thứ 4 liên tiếp tại Premier League. Anh tiếp tục gây chú ý với lối chơi năng nổ bên cánh trái, góp phần vào thế trận áp đảo của "The Blues".

Tuy nhiên, khi trận đấu đang nằm trong tầm kiểm soát của Chelsea, Maresca bất ngờ rút Garnacho ra nghỉ và tung Jamie Gittens vào thay ở phút 66. Phản ứng của Garnacho sau đó khiến mạng xã hội dậy sóng.

Tiền đạo 21 tuổi tỏ ra không hài lòng. Anh được nhìn thấy liên tục lắc đầu khi ngồi trên ghế dự bị, trong khi không có đồng đội nào ngồi cạnh. Một bộ phận người hâm mộ Chelsea cho rằng cầu thủ này cần tiết chế cảm xúc.

Một fan bình luận: "Garnacho nghĩ mình có thể đá 90 phút mỗi trận sao?". Trong khi người khác viết: "Ai đó nên nhắc Garnacho rằng đây là Chelsea, việc xoay tua là chuyện bình thường, không phải cứ bị thay là chơi tệ".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bênh vực ngôi sao trẻ này. "Cậu ấy không đáng bị thay ra sớm như vậy", một fan phản đối. "Garnacho vẫn là mũi tấn công nguy hiểm nhất của Chelsea", tài khoản khác viết.

Dù tranh cãi vẫn còn, chiến thắng 1-0 giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 4 Premier League, bằng điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số. Còn Garnacho, dù chưa chơi trọn 90 phút nào kể từ khi gia nhập, vẫn chứng tỏ bản thân là một phần quan trọng trong đội hình của HLV Maresca.