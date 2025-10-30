Hazard vào 'ngôi đền danh vọng' Premier League

Ngôi sao người Bỉ, Eden Hazard được vinh danh sau những năm tháng rực rỡ cùng Chelsea.

Eden Hazard chính thức được đưa vào "Hall of Fame" (ngôi đền danh vọng) của Premier League, nơi tôn vinh những huyền thoại để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giải đấu. Dù không thành công ở Real Madrid, những năm tháng khoác áo Chelsea đủ để người Anh gọi anh là “nghệ sĩ sân cỏ”.

Gia nhập Chelsea năm 2012, Hazard nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất đội bóng. Anh ra sân 352 trận, ghi 110 bàn và có 52 kiến tạo trong bảy mùa giải. Với hai chức vô địch Premier League và hàng loạt khoảnh khắc đẳng cấp, cầu thủ người Bỉ trở thành biểu tượng của Stamford Bridge.

Theo trang chủ Premier League, Hazard được công nhận là cầu thủ hay nhất thập kỷ 2010. Từ 2012 đến 2019, anh tạo ra 595 cơ hội ghi bàn - nhiều nhất giải đấu - cùng 909 pha rê bóng thành công, con số thể hiện rõ tài năng và sự bùng nổ của anh. Mùa 2014/15 là đỉnh cao, khi Hazard thực hiện 180 pha qua người, và được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc trận đấu 62 lần, chỉ kém Harry Kane.

Hazard là cầu thủ thứ sáu của Chelsea góp mặt trong “ngôi đền danh vọng”, sánh vai cùng Alan Shearer, Thierry Henry, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Didier Drogba hay Wayne Rooney. Danh hiệu này khép lại sự nghiệp huy hoàng của một tài năng từng khiến cả Premier League say mê, một nghệ sĩ với trái bóng và biểu tượng của vẻ đẹp trong bóng đá Anh.