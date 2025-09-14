Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garnacho gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 14/9/2025 07:58 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Rạng sáng 14/9, Alejandro Garnacho có màn ra mắt chưa trọn vẹn khi Chelsea hòa Brentford 2-2 ở vòng 4 Premier League.

Garnacho ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng của đồng đội.

Phút 79 trên sân Brentford Community, tân binh Garnacho chính thức có màn ra mắt trong màu áo xanh sau khi được tung vào sân thay Joao Pedro. Chỉ vài phút sau, cầu thủ người Argentina góp dấu giày trong tình huống dẫn đến bàn thứ hai của Chelsea.

Garnacho thực hiện pha căng ngang khó chịu khiến hậu vệ chủ nhà phá bóng lỗi, bóng bật tới vị trí Moises Caicedo, và tiền vệ người Ecuador tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng găm thẳng vào góc cao nâng tỷ số lên 2-1. Ngay khoảnh khắc đó, Garnacho có màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc, hướng về khán đài nơi có các CĐV Chelsea.

Động thái của tân binh 21 tuổi khiến CĐV "The Blues" phấn khích. Một fan hạnh phúc thốt lên: "Yêu cách Garnacho ăn mừng, cậu ấy rõ ràng đã chờ ngày thoát khỏi MU quá lâu". Một người khác viết: "Tôi yêu cậu ấy ngay từ giây phút này".

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số CĐV cho rằng Garnacho quá lố, ăn mừng chẳng khác gì vừa kiến tạo bàn thắng ở chung kết Champions League. Đáng nói hơn, chỉ ít phút sau đó, chính Garnacho bị chỉ trích đá như mơ ngủ, để Fabio Carvalho dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Brentford ở những phút cuối.

Bỏ qua tranh cãi, HLV Enzo Maresca vẫn đánh giá tích cực về học trò mới: "Cậu ấy đang làm việc chăm chỉ. Tất nhiên Garnacho chưa đạt thể trạng tốt nhất khi đến đây, nhưng tôi tin rằng sớm thôi chúng tôi sẽ trao cho cậu ấy nhiều cơ hội hơn".

Garnacho gay tranh cai anh 1

Khoảnh khắc Garnacho để đối thủ gỡ hòa.

3 giờ trước

Minh Nghi

Garnacho gây tranh cãi

