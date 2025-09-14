Garnacho ghi dấu ấn trong ngày ra mắt Chelsea

Rạng sáng 14/9, Alejandro Garnacho vào sân từ ghế dự bị và cùng đồng đội có trận hòa 2-2 trước Brentford ở vòng 4 Premier League.

Garnacho hòa nhập nhanh với Chelsea.

Phút 85 trận đấu trên sân Brentford Community, khi tỷ số đang là 1-1, Alejandro Garnacho đột phá bên cánh trái rồi thực hiện pha căng ngang khó chịu khiến hậu vệ đội chủ nhà phá bóng lỗi. Moises Caicedo có mặt đúng lúc để "nã đại bác" từ sát vạch 16,5 m, không cho thủ thành Caoimhin Kelleher cơ hội cản phá.

Garnacho ghi dấu ấn chỉ 5 phút sau khi vào sân. Dù vậy, nỗ lực của cựu cầu thủ MU là không đủ để giúp Chelsea giành 3 điểm. Phút bù giờ 90+4, Brentford gỡ hòa từ một tình huống ném biên mạnh. Hàng thủ "The Blues" không thể làm chủ tình hình và để Fabio Carvalho dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.

Garnacho suýt chút nữa đã trở thành người hùng của Chelsea. Phút 90+6, tuyển thủ Argentina đột phá xuống đáy biên rồi trả ngược vừa tầm cho Cole Palmer. Từ vị trí khá thuận lợi, ngôi sao người Anh lại dứt điểm vọt xà. Trước đó, chính Palmer gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 61, sau khi Kevin Schade mở tỷ số trong hiệp một.

Chelsea đánh rơi 2 điểm đáng tiếc và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Enzo Maresca có 8 điểm sau 4 trận đã đấu, kém nhóm đội dẫn đầu 1 điểm.

Ở vòng 5 diễn ra vào ngày 20/9, Garnacho sẽ có chuyến trở về Old Trafford, khi Chelsea chạm trán Man Utd. Trong khi đó, Brentford bước vào một trận derby London khác với Fulham trên sân Craven Cottage.