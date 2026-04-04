Garnacho công khai bạn gái mới, lộ thêm chi tiết gây sốc

Giữa lúc phong độ bất ổn và áp lực gia tăng, Garnacho gây chú ý khi xác nhận mối quan hệ mới trên mạng xã hội.

Alejandro Garnacho tiếp tục trở thành tâm điểm, nhưng lần này không phải vì chuyên môn. Tiền đạo 21 tuổi đã đăng tải hình ảnh bạn gái mới Adriana Lobaz trên Instagram, qua đó gần như xác nhận mối quan hệ tình cảm sau khi chia tay Eva Garcia vào mùa hè năm ngoái.

Bức ảnh Lobaz ăn bắp rang tại rạp chiếu phim xuất hiện trong loạt khoảnh khắc đời thường mà Garnacho chia sẻ. Trong đó có cả hình ảnh anh bên con trai Enzo hai tuổi. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Argentina công khai dấu hiệu rõ ràng về người tình mới.

Liên quan đến mối quan hệ này, nhà báo Tây Ban Nha Roberto Antolin trước đó tiết lộ trên chương trình Mitre Live rằng Garnacho và Lobaz đã sống chung.

Tờ Marca dẫn lại lời ông: "Có một diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Garnacho và Lobaz. Họ đang sống cùng nhau ở London, và Garnacho đã đưa cho cô ấy một thẻ tín dụng không giới hạn chi tiêu. Cả hai di chuyển qua lại giữa Madrid và London bằng máy bay riêng.”

Với những chia sẻ ban đầu, người hâm mộ có thể mường tượng đây là một mối quan hệ tốt đẹp mà Garnacho có được sau cú sốc chia tay bạn gái Garcia. Tuy nhiên, Roberto Antolin còn tiết lộ thêm một chi tiết bất ngờ.

"Tôi có thể nói thêm rằng Garnacho không muốn gặp gia đình Adriana và phớt lờ họ một cách rõ ràng. Cô ấy muốn một bạn trai giàu có, và Garnacho đã xuất hiện. Đây sẽ chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, cậu ấy không muốn điều gì nghiêm túc, chỉ muốn qua lại với những cô gái xinh đẹp", ông nói.

Chuyện ngoài sân cỏ diễn ra trong bối cảnh Garnacho có mùa giải đầu tiên nhiều biến động tại Chelsea. Anh chưa duy trì được sự ổn định và thường xuyên ra vào đội hình. Trước đợt FIFA Days, đội bóng trải qua chuỗi kết quả thất vọng với các trận thua trước PSG, Newcastle và Everton.

