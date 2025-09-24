Garnacho bị la ó

Rạng sáng 24/9, Alejandro Garnacho bất ngờ bị CĐV đội chủ nhà "chăm sóc" đặc biệt khi Chelsea thắng Lincoln City 2-1 ở vòng 3 Carabao Cup.

Thái độ từ thời còn khoác áo MU làm hại Garnacho.

Ngay từ những phút đầu trên sân LNER, chân sút người Argentina trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối. Mỗi khi Garnacho chạm bóng, các khán giả Lincoln lại đồng loạt huýt sáo, la ó dữ dội. Thậm chí, mỗi pha té ngã của Garnacho cũng lập tức bị quy chụp là ăn vạ, tạo ra bầu không khí đầy áp lực dành cho tân binh của "The Blues".

Garnacho từng gây tranh cãi khi công khai chỉ trích mùa giải của MU là "thảm hại" sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham. Thái độ và cách sử dụng mạng xã hội của anh cũng bị báo chí Anh nhiều lần soi mói.

Do đó, dễ hiểu khi mỗi lần xuất hiện, cầu thủ 20 tuổi thường hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ khán giả đối phương. Hôm 20/9, khi Chelsea thua 1-2 trước MU ở vòng 5 Premier League, Garnacho cũng bị CĐV tại Old Trafford hát vang bằng những lời lẽ châm chọc, nặng nề.

Phóng viên Dom Smith của Evening Standard bình luận trên X: "CĐV Lincoln thực sự không ưa Garnacho. Mỗi lần cậu ấy có bóng là bị la ó, còn khi ngã xuống thì lập tức bị tố ăn vạ".

Nhiều CĐV trên mạng xã hội cũng nhanh chóng đưa ra nhận xét: "Lincoln làm mọi cách để khiến Garnacho mất tập trung, đây sẽ là bài test cho bản lĩnh tâm lý của cậu ấy". Một người khác viết: "Garnacho bị đá rát cả từ cầu thủ lẫn khán giả Lincoln".

Rõ ràng, cuộc sống mới tại Chelsea của Garnacho chưa hề dễ dàng, và bản lĩnh của cựu sao MU sẽ tiếp tục bị thử thách trong những trận cầu khắc nghiệt tại Anh.