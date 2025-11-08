Garnacho bị chê chưa đủ tầm chơi cho CLB lớn

Alejandro Garnacho bị cựu danh thủ Lee Sharpe đánh giá chưa đủ tốt để khoác áo các đội bóng lớn như MU hay Chelsea.

Cầu thủ 21 tuổi rời Old Trafford để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù có những pha xử lý kỹ thuật và tốc độ, theo cựu tiền vệ cánh Lee Sharpe, điểm yếu lớn nhất của Garnacho là tư duy ra quyết định.

Sharpe nói trên Adventure Gamers: "Với Garnacho, lúc nào cũng vậy - vấn đề luôn nằm ở khâu ra quyết định trong 1/3 phần cuối sân. Về kỹ thuật, tốc độ hay khả năng khuấy đảo thì cậu ấy rất đặc biệt, nhưng quá nhiều lần chọn sút khi cần chuyền và ngược lại. Ở đẳng cấp của những CLB lớn như MU hay Chelsea, sự khác biệt nằm ở đó".

Sharpe cho rằng dù đã thi đấu ở Premier League nhiều năm, Garnacho chưa trưởng thành đúng mức về mặt chiến thuật và tâm lý. Không chỉ các cựu cầu thủ Anh, giới bóng đá Argentina cũng lên tiếng cảnh báo.

Huyền thoại Oscar Ruggeri cho rằng Garnacho quá ngạo mạn và cần được kéo trở lại mặt đất: "Cậu ấy không hơn ai cả. Hãy tận hưởng bóng đá, đừng tự huyễn hoặc bản thân. Vì những thái độ đó mà Garnacho bị loại khỏi đội tuyển Argentina gần một năm rồi".

Cùng quan điểm, cựu hậu vệ MU Paul Parker chỉ trích cách Garnacho rời Old Trafford là thiếu tôn trọng: "Cậu ấy chỉ muốn ghi bàn để bắt chước Ronaldo, còn quên mất CLB và người hâm mộ từng ủng hộ mình. Chelsea bây giờ có nhiều cái tôi lớn hơn nữa, Garnacho phải tự học cách khiêm tốn nếu không muốn bị cô lập".

Dù vậy, HLV Enzo Maresca vẫn đặt niềm tin vào học trò trẻ. Garnacho ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Qarabag ở Champions League hôm 6/11. Cuối tuần này, Garnacho có thể được ra sân đá chính khi Chelsea tiếp Wolves tại Stamford Bridge.