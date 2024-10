Gần 23.800 thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ đầu năm

9 tháng đầu năm, ngành thuế ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đến nay đã thu được 1.844 tỷ đồng.

Chưa đến 3.000 người nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đã nộp thuế. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 9, Tổng cục Thuế cho biết trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng .

Đến nay, Tổng cục Thuế đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đó tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính vào ngày 27/9, ông Đặng Ngọc Minh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết cơ quan đã đề xuất tạm hoãn xuất cảnh 2.411 trường hợp nợ thuế trong năm 2023 và tạm hoãn xuất cảnh với hơn 6.500 trường hợp kể từ đầu năm tới nay.

Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh đây chỉ là một trong nhiều biện pháp cưỡng chế của cơ quan thuế. Đối với trường hợp cấm xuất cảnh người đại diện doanh nghiệp cụ thể, trước khi tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế áp dụng nhiều giải pháp cưỡng chế thuế với doanh nghiệp.

Theo thống kê, toàn quốc hiện có 944.759 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 22.164 doanh nghiệp (+2,4%) so với thời điểm cuối năm ngoái.

Gần 100% doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận hơn 12,5 triệu hồ sơ. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 99%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng , bằng 83% so với dự toán pháp lệnh và 117% so với cùng kỳ.

Trong đó, 111 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử đã kê khai, nộp thuế hơn 6.234 tỷ đồng , bằng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm tỷ trọng lớn là các ông lớn thuộc lĩnh vực công nghệ như Google, Meta (chủ sở hữu nền tảng Facebook), Netflix, Apple, Microsoft...

Thu nợ thuế trong tháng 9 ước đạt 2.321 tỷ đồng . Lũy kế 9 tháng ước thu được 56.092 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ ngoái.

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 9 tháng đầu năm khoảng 102.676 tỷ đồng .



Từ đầu năm đến hết tháng 9, toàn ngành thuế đã thực hiện 44.670 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 46.779 tỷ đồng , bằng 104% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.867 tỷ đồng .

Trong các tháng cuối năm, Tổng cục Thuế cho biết sẽ triển khai các giải pháp toàn diện nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Đồng thời, ngành thuế tiếp tục rà soát công tác giải quyết hoàn thuế tại các địa phương, phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế.

Mặt khác, Tổng cục Thuế cũng sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra; đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ngành thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng cổng thông tin điện tử dành cho hoạt động thương mại điện tử; cũng như tiếp tục triển khai xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai các bước rà soát, phân tích dữ liệu để phục vụ công tác xây dựng bản đồ số cửa hàng xăng dầu toàn quốc.