Gần 20 chiến hạm Mỹ áp sát Iran, Tehran cảnh báo đáp trả

Mỹ duy trì gần 20 chiến hạm cùng khoảng 20.000 binh sĩ tại khu vực gần Iran giữa lúc mở thêm các đợt không kích, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.

Theo Hải quân Mỹ, tính đến ngày 8/7 (giờ địa phương), ít nhất 19 chiến hạm của nước này đang hoạt động tại phía bắc biển Arab, gần Iran. Lực lượng bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush dẫn đầu, cùng nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu đổ bộ tấn công và tàu hỗ trợ, Fox News cho biết.

Nếu tính trên toàn khu vực, Hải quân Mỹ hiện triển khai khoảng 24 tàu chiến và tàu hỗ trợ, với khoảng 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hàng chục chiến hạm Mỹ đang hiện diện gần Iran. Ảnh: Fox News.

Ngoài hai nhóm tác chiến tàu sân bay, lực lượng Mỹ còn có Nhóm sẵn sàng đổ bộ Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11. Bốn tàu khu trục tên lửa dẫn đường khác được bố trí tại phía đông Địa Trung Hải và căn cứ hải quân Souda Bay ở Hy Lạp.

So với tuần trước, Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Tripoli và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã chuyển sang hoạt động tại Ấn Độ Dương, trong khi tàu USS New Orleans vẫn hiện diện tại biển Arab.

Việc tăng cường hiện diện quân sự diễn ra cùng thời điểm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận mở thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.

Đáp lại các đòn tấn công mới nhất từ Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Washington sẽ phải trả giá nếu tiếp tục sử dụng vũ lực.

"Nước Mỹ vẫn chưa hiểu rằng bắt nạt và thất hứa không còn là điều không phải trả giá. Tôi nói rõ rằng: nếu các ông tấn công, các ông sẽ bị đáp trả", ông Qalibaf viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng tuyên bố eo biển Hormuz chỉ có thể được mở theo "sự sắp xếp của Iran, chứ không phải bằng những lời đe dọa của Mỹ".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cáo buộc Mỹ vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, CNN cho biết.

Theo phía Iran, các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam nước này, bao gồm Bushehr và các đảo trên Vịnh Ba Tư. Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết thành phố cảng Chabahar đã bị mất điện cục bộ sau các cuộc không kích.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin khoảng 10 vụ nổ đã xảy ra tại Chabahar và thành phố ven biển Konarak. Một số khu vực của Chabahar bị cắt điện và nguyên nhân đang được điều tra.

Đài truyền hình quốc gia IRIB cho biết các mảnh đạn đã rơi trúng Bệnh viện Imam Ali tại Chabahar. Hai cầu cảng và một tháp điều khiển giao thông hàng hải tại thành phố này cũng bị trúng đạn.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn được ghi nhận tại đảo Abu Musa gần eo biển Hormuz, thị trấn Sirik, thành phố Jask và thành phố Iranshahr ở sâu trong nội địa. Theo truyền thông Iran, khu vực nhà ga và đường băng sân bay Iranshahr cũng xảy ra nhiều vụ nổ.

Cảng Iran bốc khói sau đợt không kích mới của Mỹ Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.