Gần 1.000 cầu thủ nhí dự Festival bóng đá cộng đồng ở Nha Trang

Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 đã khép lại hôm 1/8 vừa qua trên sân bóng Đại học Nha Trang.

Đội bóng tới từ Phúc An TP.HCM đăng quang ở nội dung U11. Ảnh: Ban tổ chức.

MFC Bình Dương chứng minh sức mạnh của trung tâm mình bằng cú đúp vô địch ở hạng mục U9 và U13, trong khi Phúc An TP.HCM đăng quang ở nội dung U11.

Chương trình quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá tới từ 3 miền, tranh tài ở ba hạng đấu U9, U11 và U13. Gần 1.000 cầu thủ nhí đã chơi tổng cộng 118 trận trong 3 ngày liên tiếp (từ 30/7 tới 1/8), tạo nên bầu không khí bóng đá cộng đồng mạnh mẽ.

Đây là giải bóng đá quy mô quốc gia đầu tiên dành riêng cho các trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp CLB Công an TP.HCM đồng tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, Đại học Nha Trang, VietFootball và Học viện bóng đá Phù Đổng.

Điểm đặc biệt của giải là áp dụng nguyên tắc không thu lệ phí tham dự, không trao thưởng bằng tiền mặt, đồng thời đề cao tính trung thực, chống gian lận tuổi giữa các đội bóng tham dự giải.

Giải đấu nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng bóng đá phong trào và bóng đá trẻ. Nhiều CLB, trung tâm đào tạo đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi, nhằm tìm ra những gương mặt mới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Tôi hy vọng thông qua những giải đấu như thế này, các trung tâm đào tạo và các tuyển trạch viên sẽ có thêm cơ hội phát hiện những tài năng trẻ, để từ sân chơi bóng đá cộng đồng hôm nay, các em có thể từng bước hướng tới bóng đá chuyên nghiệp và nuôi dưỡng ước mơ cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong 7, 8 hoặc 10 năm tới”.

“Đây cũng là nền tảng để các em hướng đến việc tham gia hệ thống các giải trẻ chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam như U9, U11, U13, U15, U17. Đó là hệ thống thi đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”, ông Tuấn cho biết.