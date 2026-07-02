Galatasaray gửi đề nghị khủng cho Bruno Fernandes

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Bruno Fernandes nằm trong tầm ngắm của Galatasaray.
Theo Fanatik, nhà đương kim vô địch Super Lig sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng từ 30 đến 35 triệu euro để thuyết phục đội chủ sân Old Trafford nhả người. Ngoài ra, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ còn chuẩn bị mức thu nhập cá nhân cực kỳ hấp dẫn dành cho tiền vệ 31 tuổi.
Cụ thể, Galatasaray sẵn sàng trả mức lương ròng lên tới 10 triệu euro mỗi năm. Đây được xem là động thái quyết liệt của huấn luyện viên Okan Buruk nhằm tăng cường chất lượng đội hình, chuẩn bị cho chiến dịch cạnh tranh tại đấu trường Champions League sau khi vừa xác lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
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