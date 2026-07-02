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Thể thao

Galatasaray gửi đề nghị khủng cho Bruno Fernandes

  • Thứ năm, 2/7/2026 17:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Galatasaray gây sốc khi lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United với bản hợp đồng có mức đãi ngộ tài chính hậu hĩnh.

Bruno Fernandes nằm trong tầm ngắm của Galatasaray.

Theo Fanatik, nhà đương kim vô địch Super Lig sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng từ 30 đến 35 triệu euro để thuyết phục đội chủ sân Old Trafford nhả người. Ngoài ra, gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ còn chuẩn bị mức thu nhập cá nhân cực kỳ hấp dẫn dành cho tiền vệ 31 tuổi.

Cụ thể, Galatasaray sẵn sàng trả mức lương ròng lên tới 10 triệu euro mỗi năm. Đây được xem là động thái quyết liệt của huấn luyện viên Okan Buruk nhằm tăng cường chất lượng đội hình, chuẩn bị cho chiến dịch cạnh tranh tại đấu trường Champions League sau khi vừa xác lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia.

Dù sở hữu tiềm lực tài chính và sức hút từ đấu trường châu Âu, Galatasaray dự báo phải đối mặt với nhiều rào cản lớn để hoàn tất thương vụ này. Fernandes hiện vẫn đóng vai trò là hạt nhân không thể thay thế trong lối chơi của "Quỷ đỏ".

Trong năm nay, ngôi sao người Bồ Đào Nha hai lần từ chối những lời đề nghị chuyển nhượng với mức lương khủng từ Saudi Pro League để khẳng định cam kết gắn bó và dẫn dắt Manchester United với cương vị thủ quân.

Về phía Manchester United, đội bóng này hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ý định bán đi trụ cột. Hợp đồng của Fernandes tại Old Trafford vẫn còn thời hạn kéo dài đến năm 2028.

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Huy Trưởng

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