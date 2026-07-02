Cazorla giải nghệ

Sau hai thập kỷ cống hiến, tiền vệ kỳ cựu Santi Cazorla chính thức thông báo giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Thông tin được ngôi sao người Asturia chia sẻ thông qua một thông điệp chân thành trên mạng xã hội. Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của anh là Real Oviedo, câu lạc bộ thời thơ ấu, tạo nên một cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp lừng lẫy tại quê nhà Tây Ban Nha.

Trong suốt hai thập kỷ qua, Cazorla khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu. Anh từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Villarreal, Malaga và đặc biệt là Arsenal, nơi kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật giúp cựu tuyển thủ Tây Ban Nha trở thành thần tượng tại sân Emirates.

Ở cấp độ quốc tế, Cazorla là nhân tố quan trọng trong "thế hệ vàng" của đội tuyển Tây Ban Nha, góp công vào hai chức vô địch EURO liên tiếp. Di sản của anh được định hình bởi khả năng chơi bóng xuất sắc bằng cả hai chân và tinh thần vượt khó phi thường.

Cazorla từng khiến giới chuyên môn thán phục khi trở lại thi đấu đỉnh cao sau chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, vốn được dự báo có thể dẫn đến việc tàn phế. Nghị lực này biến cựu tiền vệ Arsenal thành biểu tượng của sự kiên cường trong giới cầu thủ.

Ngay sau thông báo giải nghệ, các câu lạc bộ cũ, đồng nghiệp và người hâm mộ trên toàn thế giới đồng loạt gửi lời tri ân đến tiền vệ 41 tuổi.