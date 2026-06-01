Tình huống khiến Bruno Fernandes nhận cơn mưa chỉ trích

Sự ích kỷ của Bruno Fernandes ở những phút đầu trận gặp Uzbekistan khiến tiền vệ này trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Bruno quyết định sút thay vì chuyền cho Ronaldo hoặc Felix.

Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy chủ động trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đại diện Trung Á.

Ngay phút thứ 3, Bồ Đào Nha tổ chức pha vây ráp trong vùng cấm Uzbekistan. Bruno Fernandes nhận bóng ở vị trí thuận lợi khi cả Cristiano Ronaldo lẫn Joao Felix đều di chuyển trống trải bên cánh trái.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đường chuyền cho đồng đội đang ở tư thế thuận lợi hơn, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United quyết định tung cú dứt điểm. Pha xử lý này không mang lại hiệu quả và ngay lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi.

Chỉ ít phút sau, đoạn video ghi lại tình huống được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X. Một bài đăng thu hút gần 200 bình luận, trong đó phần lớn ý kiến hướng sự chỉ trích về phía Bruno Fernandes.

Nhiều cổ động viên cho rằng tiền vệ 31 tuổi đã quá cá nhân trong pha bóng mà Ronaldo và Joao Felix đều có cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. Một tài khoản viết: “Bruno Fernandes quá ích kỷ”. Người khác bình luận: “Không cầu thủ nào của Argentina ở tình huống đó lại không chuyền cho Messi”.

Bruno nhận hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội sau tình huống ở phút thứ 3. Ảnh: Reuters.

Một số ý kiến thậm chí cho rằng Bruno đang “trêu ngươi người hâm mộ Ronaldo”, trong khi những bình luận gay gắt hơn gọi đây là minh chứng cho thói quen xử lý cá nhân của ngôi sao Manchester United.

Dù vậy, vẫn có số ít người bênh vực Bruno. Họ cho rằng đường chuyền dành cho Ronaldo không thực sự khả thi và quyết định dứt điểm của tiền vệ này là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh diễn biến pha bóng diễn ra rất nhanh.

Tranh cãi xuất hiện chỉ vài phút trước khi Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Pha lập công này giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước, đồng thời đưa CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Tuy nhiên, tình huống xử lý của Bruno Fernandes vẫn tiếp tục được nhắc đến như một trong những chủ đề nóng nhất liên quan đến trận đấu.

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